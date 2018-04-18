大肌肌退燒！凸肚男讓妹子愛到母湯的10個理由

2018年04月18日 16:31 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

六塊肌OUT！近年來妹子竟越來越愛「大肚男」，網路上瘋狂討論「凸肚大叔」讓女孩愛到不要不要的原因，《KEYPO大數據關鍵引擎》根據近一年來的新聞報導、FB、PTT及各大討論區等調查，分析出女孩愛上大肚男的10大理由！

1.肚子圓滾滾超古錐

如同很少人討厭聖誕老公公或龍貓的道理一樣，圓滾滾的肚子會讓人產生一種無害感，就像小朋友最愛的卡通人物或布偶娃娃，外型總是矮、短、胖。

2.抱起來超好睡

許多女生睡覺時喜歡抱著軟綿綿的布偶，因此另一半可以回彈的胖肚，就成為助睡最佳工具。

3.咬起來很軟Q

情侶間偶爾會出現「咬一口」的親密舉動，這時軟Q的肚子可能比硬梆梆的六塊肌更可口。

4.捏起來很有快感

所謂的「love handles」（愛的扶手）應該就是指柔軟又有彈性的油肚，大肌肌雖然好看，但油肚捏起來的手感，可能更療癒。

5.拍打時的「咚咚聲」很有成就感

騎機車時，後座女友拍打男友的油肚，若能發出「咚咚聲」，就如同天然的人肉鼓般有趣，偶爾還可以來個「肚咚」。

6.穩重爸爸感

通常中年以後身材中廣，但像「爸爸」一樣的大樹身材，反而給人一種穩重、安全感。

7.吃美食不會有罪惡感

吃貨妹子不用因為男友身材太完美而不敢大啖美食，另外，如果另一半可以幫妳處理吃不下的菜尾，會覺得幸福。

8.心情不好時可以當行動沙包

雖然不是叫妳認真出拳，但溫和的粉拳打鬧，有時反而是一種撒嬌。

9.可充當枕頭或跨腳墊

堪稱啤酒肚的最大功用，尤其如果像軟綿綿的棉花糖一樣，更讓人有舒服又安心的感覺。

10.可以當作無聊時的消遣對象

情侶間的鬥嘴、互虧有時反而可以增加情趣，也讓朋友間多了一點趣味消遣的空間。

想不到大肚男在妹子眼中竟有這麼多好處，不過健康還是要顧，即便有些女孩喜愛肉肉男，但若「過胖」恐怕就另當別論了。

(中時電子報)