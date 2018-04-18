大肌肌退燒！凸肚男讓妹子愛到母湯的10個理由

大肌肌退燒！凸肚男讓妹子愛到母湯的10個理由。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導

六塊肌OUT！近年來妹子竟越來越愛「大肚男」，網路上瘋狂討論「凸肚大叔」讓女孩愛到不要不要的原因，《KEYPO大數據關鍵引擎》根據近一年來的新聞報導、FB、PTT及各大討論區等調查，分析出女孩愛上大肚男的10大理由！

1.肚子圓滾滾超古錐

如同很少人討厭聖誕老公公或龍貓的道理一樣，圓滾滾的肚子會讓人產生一種無害感，就像小朋友最愛的卡通人物或布偶娃娃，外型總是矮、短、胖。

2.抱起來超好睡

許多女生睡覺時喜歡抱著軟綿綿的布偶，因此另一半可以回彈的胖肚，就成為助睡最佳工具。

3.咬起來很軟Q

情侶間偶爾會出現「咬一口」的親密舉動，這時軟Q的肚子可能比硬梆梆的六塊肌更可口。

4.捏起來很有快感

所謂的「love handles」（愛的扶手）應該就是指柔軟又有彈性的油肚，大肌肌雖然好看，但油肚捏起來的手感，可能更療癒。

5.拍打時的「咚咚聲」很有成就感

騎機車時，後座女友拍打男友的油肚，若能發出「咚咚聲」，就如同天然的人肉鼓般有趣，偶爾還可以來個「肚咚」。

6.穩重爸爸感

通常中年以後身材中廣，但像「爸爸」一樣的大樹身材，反而給人一種穩重、安全感。

7.吃美食不會有罪惡感

吃貨妹子不用因為男友身材太完美而不敢大啖美食，另外，如果另一半可以幫妳處理吃不下的菜尾，會覺得幸福。

8.心情不好時可以當行動沙包

雖然不是叫妳認真出拳，但溫和的粉拳打鬧，有時反而是一種撒嬌。

9.可充當枕頭或跨腳墊

堪稱啤酒肚的最大功用，尤其如果像軟綿綿的棉花糖一樣，更讓人有舒服又安心的感覺。

10.可以當作無聊時的消遣對象

情侶間的鬥嘴、互虧有時反而可以增加情趣，也讓朋友間多了一點趣味消遣的空間。

想不到大肚男在妹子眼中竟有這麼多好處，不過健康還是要顧，即便有些女孩喜愛肉肉男，但若「過胖」恐怕就另當別論了。

(中時電子報)

外食族有救！減重醫：便當5吃法 激瘦30公斤
推廣吃素取代放生慈明寺辦最大規…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。