謝林玉鶯基金會捐贈助新民國小圓音樂夢

謝林玉鶯基金會執行長鄭汝芬（左二）18日代表捐贈10萬元助新民國小的孩子圓音樂夢。（鐘武達攝）

友善列印
中時
新民國小有1／3的學生學音樂，到處可以聽到樂聲響起。（鐘武達攝）

彰化縣田中鎮新民國小有1/3的學生學音樂，成軍14年的弦笛樂團去年更勇奪彰化市長盃6冠王，他們還期待能夠進軍全國賽。不過，師長與家長為了一圓孩子的音樂夢，每年都要奔走籌措購買樂器與聘專業師資的經費，很困擾。

財團法人謝林玉鶯文教基金會得知新民國小孩子擁抱音樂的夢想，為了不讓他們的音樂路有後顧之憂，18日基金會執行長、前立委鄭汝芬代表捐贈10萬元要幫他們圓夢。

校長鄧仕文說，新民國小秉持多元展能、有效學習的教育宗旨，除扎實的學科及藝能科基礎能力外，也成立超過20個社團及校隊，動靜皆俱，希望學生在多元探索中找到自己的興趣與舞台。

「學音樂很花錢！」鄧仕文說，許多家長都有這樣的認為，就有貼心的孩子在學校調查社團意願時，看到音樂社團每學期需繳1000多元費用，就先打消念頭，為的是幫家長省錢。

他說，所幸有善心社團與家長，看到孩子們想學音樂的渴望，願意幫助弱勢孩子們免費學音樂，這次謝林玉鶯文教基金會的挹注，更可以讓孩子們不必擔心動輒數萬元的樂器沒有著落，可以更放心去追夢。

鄧仕文表示，目前學校正在籌組正式編制的弦樂團，準備進軍全國音樂比賽，正在愁著沒有中提琴、合奏課程指導經費，謝林玉鶯文教基金會捐贈10萬元，就像是及時雨。

鄭汝芬說，很開心能協助新民的孩子們學音樂，自己的孫女也在新民國小學小提琴，看到她小提琴越拉越好很開心，也希望家長能多鼓勵孩子，培養孩子的興趣，讓他們的童年不要留白，10萬元的捐贈並不是很多，但只要能幫助學生放心學習，基金會也非常樂意。

(中時)

大肌肌退燒！凸肚男讓妹子愛到母…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。