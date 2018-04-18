謝林玉鶯基金會捐贈助新民國小圓音樂夢

2018年04月18日 16:32 中時 鐘武達

新民國小有1／3的學生學音樂，到處可以聽到樂聲響起。（鐘武達攝）

彰化縣田中鎮新民國小有1/3的學生學音樂，成軍14年的弦笛樂團去年更勇奪彰化市長盃6冠王，他們還期待能夠進軍全國賽。不過，師長與家長為了一圓孩子的音樂夢，每年都要奔走籌措購買樂器與聘專業師資的經費，很困擾。

財團法人謝林玉鶯文教基金會得知新民國小孩子擁抱音樂的夢想，為了不讓他們的音樂路有後顧之憂，18日基金會執行長、前立委鄭汝芬代表捐贈10萬元要幫他們圓夢。

校長鄧仕文說，新民國小秉持多元展能、有效學習的教育宗旨，除扎實的學科及藝能科基礎能力外，也成立超過20個社團及校隊，動靜皆俱，希望學生在多元探索中找到自己的興趣與舞台。

「學音樂很花錢！」鄧仕文說，許多家長都有這樣的認為，就有貼心的孩子在學校調查社團意願時，看到音樂社團每學期需繳1000多元費用，就先打消念頭，為的是幫家長省錢。

他說，所幸有善心社團與家長，看到孩子們想學音樂的渴望，願意幫助弱勢孩子們免費學音樂，這次謝林玉鶯文教基金會的挹注，更可以讓孩子們不必擔心動輒數萬元的樂器沒有著落，可以更放心去追夢。

鄧仕文表示，目前學校正在籌組正式編制的弦樂團，準備進軍全國音樂比賽，正在愁著沒有中提琴、合奏課程指導經費，謝林玉鶯文教基金會捐贈10萬元，就像是及時雨。

鄭汝芬說，很開心能協助新民的孩子們學音樂，自己的孫女也在新民國小學小提琴，看到她小提琴越拉越好很開心，也希望家長能多鼓勵孩子，培養孩子的興趣，讓他們的童年不要留白，10萬元的捐贈並不是很多，但只要能幫助學生放心學習，基金會也非常樂意。

(中時)