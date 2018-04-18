鹿谷春茶剛採收 竊賊就上門

2018年04月18日 16:43 中時 廖志晃

時值春茶採收期，鹿谷鄉茶葉品質好、價格高，成為竊賊覬覦目標！蘇姓男子在光天化日之下，逕自竊取林姓茶農住家兼門市的茶葉15台斤！警方接獲報案，立即由女警詹雅畬調閱監視畫面、比對資料，並將蘇姓男子依竊盜罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

林姓茶農是茶葉專家，在茶葉界享有盛名，在鹿谷鄉開設茶行，日前，突然有1名男子趁茶行門市無人之際，逕自走入店內，將放置在1樓的一袋茶葉取走！

當時，剛由外返家的林姓茶農發現男子行跡可疑，隨即經查看店內監視器，發現15台斤茶葉遭竊，立即向警方報案。

鹿谷警分駐所副所長陳明棋，立即調派警員詹雅畬前往案發現場處理，依茶行監視畫面，辨識嫌犯特徵，加上被害人配合提供相關事證，再調閱監視器及研判可能行經路線，終在案發不遠的監視器發現疑似犯案車輛行跡，經比對後鎖定蘇姓男子涉有重嫌，於是通知蘇嫌到案，並已坦承犯行，依竊盜罪函送南投地檢署偵辦。

陳明棋表示，詹雅畬秉持同理心，且考量茶葉採收期如未能即時偵破，勢必造成附近住戶及鹿谷地區茶農人心惶惶，因此積極查處，在最短時間內順利偵破！林姓茶農對警方在案發後不到24小時就偵破竊案，也表示非常感謝及敬佩。

竹山警分局長鄭有益表示，目前竹山、鹿谷地區正值春茶採收期，即時將不法之徒繩之以法，讓心存歹念的人知所警惕；警方將持續加強防竊勤務，並提醒茶農、茶商及民眾注意防竊。

(中時)