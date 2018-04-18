「佛系」旅遊正夯 約三成旅客到當地才規劃行程

旅宿平台AsiaYo發現，大約有三成的旅客到當地才開始安排每天的行程。（AsiaYo提供）

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現代科技發達，許多民眾喜歡上網訂旅宿，累積用戶25萬、台灣原生最大旅宿平台AsiaYo表示，蒐集超過5千份資料，大約有三成的旅客，到當地才開始安排每天的行程，就像是「佛系」旅遊，實踐自由行的真諦。

「佛系」是時下網路用語，意思是不爭不搶、一切隨緣，這股風潮現在也吹向自由行旅遊。AsiaYo執行長鄭兆剛表示，根據問卷調查，現在有65%旅客在前一個月才訂機票和住宿，真正規劃行程時間落在約出發2周；甚至有人選擇不事先安排行程，到當地才思考要前往何處，約佔25%至30%。

今年第一季AsiaYo外籍旅客來台住宿的訂單資料顯示，台南、台中首度超越台北市，成為最受外籍旅客歡迎的城市的第一、第二名，顯示台灣觀光動能已逐漸往南部擴散。以亞洲觀光市場的房源來看，最受旅客歡迎的城市為大阪、東京、首爾以及沖繩。

許姓民眾表示，到大陸、日韓國家旅遊，偏好到當地再規劃行程，因為平時工作繁忙，認為事先決定就失去旅遊想要放鬆的意義；不過若是到歐美、東南亞等國家，還是會規劃行程，視前往哪個地區而定。

世新大學觀光學系副教授陳墀吉指出，現在自由行愈來愈多，其中部分是較隨性的背包客，就會到當地才規劃行程，同時大多是年輕人比較喜愛這種方式旅遊，也可以是一種冒險。不過風險就是不確定性，建議旅遊經驗豐富的人嘗試，也要選擇治安較好的國家，最好是結伴。

另外，主要讓旅客展開旅程的動機前三名，第一名就是「受到朋友社群上的打卡照片影響」， 大多數旅客會因為朋友在IG或FB動態在國外景點打卡，或是發佈數張好看的國外自拍照片，產生想要出遊的念頭。

再來是「親友推薦及直接揪團」，除朋友圈之外，家人湊在一起成團機率高。第三名為「參與特定大型活動和祭典」，如近期話題正熱的美國大聯盟開幕賽、俄羅斯世足賽或是赴日本韓國來一場賞櫻之旅，是讓旅客出國旅遊的主要動機之一。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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