興隆一區公宅2年20新生兒 內政部：社會住宅助婚育

2018年04月18日 16:59 中時 郭建伸

社會住宅可能有助生育？內政部次長花敬群上午舉行記者會表示，台北市「興隆一區」公共住宅共242戶，最近2年有13對佳偶結婚、20個寶寶出生，高於全國平均值。花敬群說，雖然這是單一案例，但社會住宅提供平穩安定的居住條件，讓年輕人可比較放心結婚、生小孩，且此案例中，懷孕的媽媽也較年輕，是可喜的現象。

根據內政部統計，截至今年2月興隆一區現住戶有242戶，出租率為89%，若跟全國人口相比，興隆一區65歲以上老年人口比率7.54%（46人），僅約全國老年人口比率13.99%的一半；14歲以下幼年人口15.90%（97人），及15至64歲青壯年人口76.56%（467人），均較全國13.09%及72.93%為高，顯示此社區人口偏向青壯年型態。

此外，全台近兩年結婚平均值僅6.08‰，但從2016年1月起至2018年2月間，興隆一區現住人口於承租設籍後共有13對新人結婚，結婚率為9.84‰，約是全國的1.62倍；生育率部分，承租戶於入住後有20個小寶寶出生，其中有4名是媽媽懷孕後才承租，出生率15.13‰，也比全台近兩年平均值8.55‰高出1.77倍。

至於媽媽懷孕的年齡，有10人是在在30至34歲，約佔5成，其次是25至29歲的6名，約佔3成，但全台媽媽懷孕年齡排名第一的區間是30至34歲、第二35至39歲，顯示興隆一區生母生育年齡較為年輕化。

花敬群表示，不敢說社會住宅催使媽媽懷孕年紀降低，但這個案例可看出，社會住宅對於對抗高齡化、少子化，或許有些幫助。

(中時)