農品運銷合作社經理分享農業科技化新職 鼓勵待業者投入

農品運銷合作社經理莊瑞貞(前排右3)向待業者分享檸檬作物由人工管理走向農業科技化過程。前排右4為屏東就業中心主任翁素足。(林和生攝)

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勞動部屏東就業中心18日邀請屏東縣農產品運銷合作社經理莊瑞貞分享檸檬作物由人工管理走向農業科技化過程，她表示，合作社自今年起開始發展科技管理，包括利用無人飛機檢視農產品、運用數位設備進行安全管理等，並釋出植物醫生、智慧設施規畫師等新興職業，歡迎對「新農業」有興趣的年輕人投入。

屏東就業中心主任翁素足表示，台灣檸檬最大產地位在屏東縣，其中又以屏北地區里港、高樹、九如、鹽埔等地為大宗，面對這塊「綠色經濟」，軒禾農產運銷合作社自今年起推動農業科技，透過業者分享讓待業者對新農業有更深一層了解，提升就業意願。

莊瑞貞表示，農產品結合科技進行管理是時勢所趨，合作社目前投入運用數位儀器設備實施安全管理，內容包含檢測肥料與農藥是否合乎安全標準，及面對氣候異常所作的農產品採收期預測等，預測結果都會呈現在雲端方便農民檢測。

另外，農民過去靠腳力查看農作物生產情形，目前可用無人飛機取代，既節省人力，又能提升作業效率。

莊瑞貞說，農業科技持續發展之際，所需的科技人才也跟著釋出職缺，過去農業需求人力是貨車司機、理貨員、農務士、業務等，現在則增加植物醫生（負責友善農耕栽培、生態健康管理）、智慧設施規畫師（負責資料蒐集、電控設施、環境監控系統、土壤環境感測系統）等職缺。

翁素足表示，活動結束後，屏東就業中心緊接著在4月20日上午9點至中午12點半，在九如鄉立圖書館舉辦「九如地區現場徵才活動」，屆時有24家廠商釋出261個職缺，歡迎民眾踴躍到場應徵。

(中時)

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