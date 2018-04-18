八里龜馬山紫皇天乙真慶宮玄天上帝萬壽慶典 信眾齊聚朝拜

2018年04月18日 16:47 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

今天是八里龜馬山真慶宮玄天上帝誕辰，信徒弟子恭祝玄天上帝萬壽無疆。

前行政院長蘇貞昌特來參拜，見到信眾志工們踴躍服事，大讚玄天上帝神威顯赫。

前行政院長蘇貞昌特來參拜，與真慶宮幹部們合影。

八里龜馬山真慶宮玄天上帝誕辰，信眾志工們踴躍服事。

前行政院長蘇貞昌特來參拜，真慶宮人員介紹建廟過程。

前行政院長蘇貞昌特來參拜，同行民進黨立委及議員幹部歡欣與會。

八里龜馬山-紫皇天乙真慶宮今天適逢玄天上帝萬壽慶典，朝拜信眾齊聚，香火鼎盛。前行政院長蘇貞昌及新北市副市長李四川等人特來參與，見到信眾志工們踴躍服事，大讚玄天上帝神威顯赫。

龜馬山紫皇天乙真慶宮位於新北市八里區觀音山西北山麓，背依綠山，面向淡水河出海口。據山水之秀麗，得天地之靈氣，不僅是進香朝拜的道教聖地，也是尋幽訪勝的最佳去處。該宮原名「真武宮」，中間歷經「北虛宮」宮號，直到民國九十二年（歲次癸未年五月廿四日）奉 聖諭易名為『龜馬靈山』「紫皇天乙真慶宮」。

該宮創宮於民國六十一年孟春，設址三重區仁愛街，崇奉 玄天上帝為主神，期間濟世渡眾，聖靈顯赫，沐恩諸方大德難以數計，朝拜信眾與日驟增，香火鼎盛。信眾日增，宮廟更形狹小，每逢萬壽慶典，人潮擁擠，鑼鼓喧天，造成社區安寧困擾，遂有尋地另建新宮廟堂的計畫。

民國七十三年六月初十聖主垂示：「廟地已顯速予洽購，錯過此時，百年難覓。」，鑑於聖主神蹟顯化，為擴大遷建廣設弘法利生道場；同年十月購妥現有廟地計八．三公頃，始為龜馬山奠定建宮基礎。

該宮建築群係參考中國北系建築武當山紫霄宮之設計，取其平直線條渾厚樸壯之剛毅，飛簷曲線優雅飄逸之柔美，為直線與曲線間之結合作出最完美的詮釋，簡樸中不失莊嚴。正殿厝頂琉璃瓦中有主神聖號「玄天上帝」四大字，由二千九百五十塊琉璃瓦排列而成，遠處眺望清晰可見，此為目前寺廟建築中之創舉，也成為該宮重要特色。至今，業已完成正殿與東西側廂房建築主體，尚有後續計畫需籌措善款，陸續興建。

(中時電子報)