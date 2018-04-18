今天開搶！易遊網慶18歲 5天限時全面祭超殺優惠

「天天12點驚喜搶」推出香港自由行3天含稅4888元起的優惠。（易遊網提供）

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易遊網推出的日本東北團體4天為市場最低價，含稅為1萬5956元起。（易遊網提供）

又有旅遊好康啦！易遊網為歡慶18歲生日，即日起至22日限時5天全網商品包含旅遊、機票、訂房、當地遊、票券等都祭優惠，「天天12點驚喜搶」的活動更是將優惠再下殺，不論是母親節想送媽媽去旅行，或是計畫安排端午連假出遊，消費者要搶便宜可要趁現在。

「天天12點驚喜搶」每日將選45支超殺商品限時限量搶購，國外旅遊包含香港自由行3天含稅4888元起、釜山自由行4天含稅8000元起、新加坡自由行4天含稅8888元起、曼谷自由行5天含稅9888元起等多項萬元有找商品；而日本東北團體4天為市場最低價，含稅為1萬5956元起。國內旅遊更端出破盤價，宜蘭自由行2天，含台北至宜蘭巴士來回，入住馬告棲蘭溫泉山莊僅918元，相當划算；花蓮自由行2天，含台北至花蓮火車來回，入住翰品酒店，也下殺至1988元起。

驚喜搶的期間，訂房也祭出許多超殺優惠，像是大阪心齋橋橋樑飯店若住4晚就送1晚，現省4400元；廈門翔鷺國際大酒店下殺至1800元起，用千元就能住5星飯店；福容大飯店淡水漁人碼頭店升等海景房，4人同行2人免費，每晚4999元起；2018年新開幕的澎湖澎澄飯店，升等港景探索房4千有找，而現正值澎湖花火節旺季，到澎湖旅遊可說是一大熱點。

除了每日12點驚喜搶的限時商品，易遊網也精選熱門行程回饋消費者。首爾團體5天含稅8千有找、峇里島團體5天含稅1萬899元起、日本九州團體4天含稅1萬1499元起、澳洲團體6天含稅2萬7700元起。機票的部份，長榮飛首爾3819元起、長榮飛大阪5356元起、華航直飛舊金山1萬6716元起；廉航飛越南單程938元起、飛東京單程1998元起、飛澳門來回2638元起、飛雪梨單程5898​元起（以上機票皆未稅）。此外，週年慶期間不限消費金額，還有機會抽中日本東北4天團體遊及香港來回機票。更多訊息可至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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