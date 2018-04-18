一起成為文創旅人吧 故宮進軍2018臺灣文博會

2018年04月18日 17:08 中時電子報 綜合報導

國立故宮博物院今年第四度共襄盛舉，現身臺灣文博會花博公園爭艷館展區，一同以臺灣文創能量向世界發聲！今年的故宮很時尚，從攤位意象便嘗試顛覆以往傳統形象，以古典水墨畫的渲染結合文青復古風，呈現時尚的黑與白、墨色的濃與淡，轉譯多元豐富的文物內涵。此外，故宮首度開始與時尚界合作，讓國寶文物得以嶄新面貌，超脫傳統變身時尚新魅力，會場將邀請參與跨界創作的台灣傳統工藝家現身說法，並播映「故宮×JUST IN XX周裕穎紐約時裝週」創作紀實影片。會場還有「故宮熱銷文創衍生商品」及「文博會限定故宮扭蛋區」等精采規劃，臺灣文博會展期自4月18日起至4月22日止，共計5天，故宮以老靈魂結合新時尚，展現文物元素轉化的無限能量，玩轉出跨領域的創意設計能量與實力。

故宮 × JUST IN XX 超脫時尚新美學

故宮攤位今年同步展示「SuperlinXX超脫」系列服裝。(時藝多媒體提供)

今年故宮與台灣服裝設計師周裕穎團隊跨域合作，攜手推出雙品牌聯名「SuperlinXX超脫」系列服裝，以故宮文物為設計靈感，並與臺灣在地國寶級工藝師合作，讓傳統文化躍上國際四大服裝週之首2018紐約官方時裝週發表舞臺。

設計師擅長跨域解構，以故宮國寶《翠玉白菜》、《玉人與熊》、《快雪時晴帖》、《谿山行旅圖》等館藏作為設計靈感，並借鏡古文物色彩：書法墨寶中的黑白、朱印的紅、山水畫中的藍綠、肉形石上的棕，以當代時尚重現千年經典，透過不同設計手法重新詮釋，加入當代社會元素連結生活日常，賦予國寶新的時代性。其中最具代表性的10套服飾將於本次文博會完整展出。

此次雙品牌聯名的跨領域合作，除了將故宮國寶融入服裝設計外，設計師也結合臺灣各地傳統工藝，相關合作的精采過程已攝製成30分鐘創作紀實影片，將會在文博會故宮展區完整播映。

文博會期間限定 故宮專屬扭蛋

故宮表示，本院近年來展現的文創實力屢屢引發流行風潮，從小小一捲「朕知道了」紙膠帶，到紅極一時的蓮花溫碗，讓久居「深宮」的文物珍品華麗轉身，成為文創產業的活水源頭。這些當紅的故宮國寶衍生商品，今年也會在文博會現場展售。本次文博會花博公園爭艷館展區將出現整面扭蛋牆，故宮限定版扭蛋提供三系列包括「朕給你個交代」、「朕能量」、「袖珍故宮」的趣味化選擇，每系列都包含超值獎項，歡迎喜愛故宮文創商品的民眾到文博會現場試試手氣。同場加映還有活動期間於故宮商店消費滿1,000元，也可免費獲得一顆扭蛋。活動詳情可至「故宮精品網路商城」查詢；或洽：(02)2883-6887。

今年台灣文博會新推出扭蛋牆專區。(時藝多媒體提供)

台灣文博會資訊

時間：107年4月18日(三) 至4月22日(日)

地點：花博公園爭艷館D2-001 (台北市中山區玉門街1號)

(中時電子報)