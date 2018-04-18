顏力妃曝悲慘家世 遭誣作弊母又罹精神分裂

2018年04月18日 17:12 中時 蔡琛儀

顏力妃談吐開朗，完全看不出來家境不好。(羅永銘攝)

新人歌手顏力妃推出新專輯《月半女神》，歌曲大多取材自她的生活，像是〈一碗粥〉便是她過去家境貧窮的故事，張惠妹〈母系社會〉原曲〈瘋子〉的靈感來源則是罹患思覺失調症的媽媽。

顏力妃是獨生女，家裡開水果攤，經濟狀況不好，媽媽從她有記憶以來就患病，有躁鬱、幻聽等症狀，她小時候一直不敢讓老師到家裡做訪問，就怕媽媽的病況和家境曝光。後來爸爸在她大學畢業後過世，導致媽媽病情加重，只要她一不在身邊，媽媽就會報警或請鄰居幫忙找她，還常常幻想她會因為搭計程車被姦殺等，甚至一天打2、300通電話給她，整個手機語音信箱全是媽媽的留言，讓她備感壓力，曾有一段時間聽到電話聲、門鈴聲就會覺得害怕。後來她把媽媽送到精神科照護病房，交由專業人士照顧，媽媽在那裏也交到朋友，比較沒那麼黏她，母女倆有了適當的距離，相處起來也不像以往充滿著壓迫、緊繃感。

顏力妃說，爸爸在世時父代母職，對她管教甚為嚴格，尤其不喜歡她身上髒髒的樣子，小學時她因為在外玩耍，把自己身上弄得髒兮兮就要直接去上學，爸爸看到後氣得直接在家裡的店門口甩了她三個巴掌；爸爸還會時不時檢查她的書包，也管控她交友狀況，她國三時偷交男友，也沒讓父母知道，但她笑說：「他們應該多少都有感覺到啦！」

顏力妃過去身材肉感，152公分的她最胖到67公斤，現在已成功甩肉到50公斤。她自曝小時候念書時曾因身材被同學取「媽媽桑」綽號，連老師都跟著這樣叫，讓她很難過，還曾被同學誣陷考試作弊，讓她氣得抄起掃把要追打同學。現在30歲的她有了穩定交往4、5年的男友，對方大她5歲，相當低調，她笑說媽媽比喜歡她更加喜歡男友。

(中時)