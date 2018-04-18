廉政署邀5名國際專家 來台審查反貪腐國家報告

2018年04月18日 17:16 中時 陳志賢

法務部長邱太三18日表示，為審查廉政署日前完成的「聯合國反貪腐公約首次國家報告」，將邀請國際透明組織前主席烏嗄茲（Jose Ugaz）5名國際反貪專家來台審查反貪腐報告並提供建議。

其中，烏嗄茲（Jose Ugaz）曾5度被任命為祕魯特別檢察官，起訴前祕魯總統藤森（Alberto Fujimori），他將擔任本次審查會主席，其國際影響力不容小覷，由他來台審查將具有指標性意義。

其餘4名專家包括韓國京畿道教育廳督察長金巨性（GEO-Sung Kim）、防制洗錢金融行動工作組織(FATF)前執行長麥迪文（Rick Mcdonell）、新加坡國立大學政治學退休教授柯受田、澳洲反貪腐國際犯罪政策及司法部門參與處高級政策顧問里奇（Peter Ritchie）。

廉政署表示，台灣2016年9月正式引進聯合國反貪腐公約，並於今年3月公布「聯合國反貪腐公約首次國家報告」，內容涵括貪腐行為的預防措施、定罪和執法、國際合作、不法資產追回，以逐章逐條的方式，回應公約的法制面或制度面要求，也是台灣的反貪腐總體檢報告。

廉政署說，審查會議訂於8月21日至24日在公務人力發展學院福華文教會館前瞻廳及法務部舉行，由專家針對反貪腐洗錢防制、有效追繳不法資產、滅絕貪汙犯罪動機、反貪腐體制等進行審查並提出建言。

(中時)