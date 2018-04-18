2018年04月18日 17:19 中時 曾薏蘋

蔡英文總統終於穿裙裝了。（圖／曾薏蘋）

「總統終於穿裙裝了」！蔡英文總統今天在史瓦濟蘭第一個訪問行程是參訪史京醫院門診、急診改建工程；大陸今天舉行台海實彈操演，不過總統今天心情非常好，經濟暨發展部長項古聖親王送給「mahiya傳統服飾」，只要是出席正式場合沒有穿裙子，圍上 mahiya就算有穿了；一項褲裝打扮的蔡總統，圍上 mahiya後不斷請媒體「多拍一點、是很好的照片」，更說這 mahiya跟她現在穿的衣服很配。

總統「同心永固之旅」今天第二天，總統參訪京醫院門診、急診改建工程；2014年在高雄義守大學專班畢業的史國實習醫生古馬羅表示， 到台灣學習醫學之前，他在國內擔任公共衛生官員，期間意識到國內醫師短缺的狀況，決定申請ICDF獎學金計劃，到義守大學接受醫學訓練。能夠為國內老少民眾提供醫療保健一直是他學習醫學的最大動力。

他說， 在義守大學讀書期四年的計畫，分為兩年基礎醫學理論課程以及兩年的醫院見習。學校不只安排課程讓他們學習書本上的知識，更提供全天24小時網路資料庫作為研究及自我學習資源。目前他受僱於史瓦濟蘭衛生部，在史京政府醫院接受實習訓練。

他說，他很喜歡台灣，除了到處旅遊，也嘗試了台灣各式各樣的食物，其中我最喜歡的有火鍋和土雞、饅頭。

史瓦濟蘭史京醫院是史國一所公立醫院，也是史瓦濟蘭第一所全面醫療服務的政府醫療機構，首都醫院原本門診中心設立至今已有近百年歷史，硬體及建築已殘舊不堪，且容納量不勝負荷，史國政府2014年推動史京醫院重建計劃，台灣駐史國大使館暨醫療團隊，也在計畫初期就突入協助。

從台灣來史瓦濟蘭協助史京醫院專業醫療的江俊宜醫師指出，專科醫療，神經外科、神經內科、骨科醫師，五月份還有小兒科醫師要來；他說，史國最大問題是有能力的人高中畢業到南非受訓，當實習醫生後就要離開這國家，去大英國協pay比較高，因此是醫療人才流失，目前駛經醫院專科醫師都是國外來，烏干達馬拉威辛巴威南非，合約制聘過來，整個醫療要提升就較困難，經由台灣認證合格醫師，這些醫生就不會去大英國協，「因為我們訓練不符合大英國協規定」。

江俊宜來史國6個月，預計還要再待半年，他來史國的動機很有趣，他說，來史國主要是把小孩帶過來接受這樣環境，自己申請留職停薪過來，因為這邊英文環境對小朋友教育不錯，年輕醫師想讓小朋友到國外環境到美國機會較少，有志同仁可以過來，其實有蒙特梭利等系統，環境都不錯。

他表示，「來這裡是老婆命令的，哈哈」，他是第一個以此原因來史國的醫生，遇到很多困難，南非簽證就搞一個多月，但這經驗可以分享，未來希望年輕醫師，否則不是剛畢業、就是要退休，其實史國安全環境很好，小孩子也都很喜歡，一個五年級、一個一年級，都可以交不同環境朋友，學習環境也多元，足球、巧固球、曲棍球都有，跟台灣不同。

(中時)