家屬不放棄！嬤插管醒來「剩空殼活著」醫嘆：畸形的愛

2018年04月18日 17:19 中時電子報 林郁庭

當生命到達盡頭，決定生死的竟不是自己！有些家屬會因為愛、不捨，寧可讓家人插管，靠著各種醫療設備維持生命跡象。不過，一名實習醫師心痛地寫下「病患放棄急救的真相」，分享他親眼所見，感觸很深的案例，感嘆這樣的愛很「很畸形、很自私」。

該名實習醫師在Dcard網站發文，1名高齡72歲的阿嬤尿毒症住院，她本人不希望接受任何治療，在意識清楚時在醫師和妹妹的見證下，親筆簽下「放棄急救同意書」，（全拒，包括洗腎、插管、電擊、壓胸、升壓劑）。阿嬤的妹妹在這之間仍不斷勸她治療，但阿嬤仍堅持拒絕「就算治療也只是多痛苦幾個月」。就這樣5天後，阿嬤失去了意識，但呼吸、心跳仍在。這時她的妹妹突然跳出來，和家人一同要求撤回病患的放棄急救，主治醫師勸尊重病患意願，但阿嬤的家人仍堅持。

最後病人被插管、大腿被裝上洗腎導管、脖子被打上中央靜脈導管，洗了三次腎後，病患醒了。實習醫師說，「病患雖然醒了，但懷疑腦中風，講話胡言亂語（成功拔管），一直到今天又撐了10天…相信病患的腦袋已經回不來了，剩一個空空的軀殼活著，繼續留在人間受苦。」

實習醫師感嘆，因為發現阿嬤的妹妹其實很愛她，「從住院就開始照顧她，大小便翻身拍背她都很積極，但這樣的愛..在我們旁人眼中，很畸形、很自私…。」但實習醫師也無奈地說，在台灣的病人就算簽署放棄急救同意書也無法決定自己的生命，「因為死人或腦袋壞掉的不會告人，只有活人（家屬）會告」。文末這名實習醫生也補充，目前台灣法律的立場只有「鼓勵」尊重病人意願，並沒有「強制」執行「放棄急救」，也沒有健全的法條能夠保護醫師照著病患意願執行，「真的希望台灣法律能再多一些配套措施，好好捍衛病患本身的意願還有尊嚴。」

(中時電子報)