遊客座車陷山溝饑寒交迫 觀霧警助脫困送熱食

觀霧派出所警員用巡邏車充當拖吊車，協助遊客的自小客車脫困。（陳慶居翻攝）

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派出所並提供熱食為遊客保暖並恢復體力。（陳慶居翻攝）

苗栗縣大湖警分局轄區的泰安鄉觀霧山區，近日密集降雨氣候不穩定，午後易有濃霧影響視線，楊姓遊客日前在樂山林道5.2公里處，於下山途中座車失控，左側2個車輪都陷入山溝動彈不得，觀霧派出所立即派員以警車充當拖吊車，協助遊客脫困。

大湖警分局表示，楊姓遊客16日傍晚駕駛自小客車，搭載1名友人從樂山往觀霧方向下山，返途碰到山區下起大雨且濃霧瀰漫，導致能見度偏低，加上路面溼滑，自小客車的左前和左後輪，都不慎陷入山溝。

由於山區尋求救援不易，距離最近的拖吊業者是在60公里外的新竹縣竹東鎮，考量上山至少也要花2.5小時以上，且山路崎嶇落石不斷，業者上山拖吊救援意願也低，警方直接前往救援。

觀霧所主管巡佐陳文田，過去也常受理並協助民眾車輛脫困，經驗豐富，他現場查看該自小客車受困及受損狀況，判斷該車雖左側前、後輪胎，均卡在山溝內，還好只有左側車頭輕微損壞，當時天色昏暗且下雨，氣溫驟降，經徵詢報案人同意後，警方遂以巡邏車固定救援繩索拖救，經一番努力後，深陷山溝的自小客車終於脫困。

警方等2名驚魂遊客驚魂稍定，見他們饑寒交迫，立即帶往派出所內提供熱茶及簡便餐點，等體力恢復後再行下山，2人行前一再向警方致謝。

(中時)

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