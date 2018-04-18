廉政署全面追查違法露營區 10月底提報告

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據統計，目前全台粗估有1730個露營區，但觀光局公布的合法露營地卻只有541個，合法率僅約3成，廉政署認為露營區違法設置，不但破壞生態環境，更易加遽山崩土石流災害，威脅民眾生命安全，今年將辦理「露營地清查」廉政革新計畫，進行全面清查，訂於10月底提出總結報告。

據網站「露營窩」的統計，全台包含離島，約有1730個露營區，其中南投以342處最多，其次是苗栗的317處，堪稱國人露營大本營，但據觀光局公布的兩波露營區名單，第一波合法合規的僅86家，第二波則為455家，估算全台露營地的合格率僅約31%。

廉政署表示，目前國內並未針對露營區設置及管理訂定專法，相關規定散見於水土保持法、森林法等法規中，因主管機關不同，導致權責界定模糊，造成行政機關消極處理，以至違法露營區未能即時被裁罰或停業，甚至罰不怕。

廉政署為瞭解全國露營區有無人謀不臧情事，於今年辦理「露營地清查」廉政革新計畫，由相關主管機關政風機構針對露營區設置及管理作為進行全面性清查。

廉政署指出，經制定檢核表後，今年1至3月為執法人員前期教育訓練期間，4月開始對全台各露營區展開全面性稽查，預計10月31日完成總結報告，之後將提供各主管機關作為參考，並藉此協助觀光局制定專法。

廉政署強調，本次清查重點，在於發掘各主管機關在露營區設置的審核和管理監督作為上，有無公務員涉違失怠職，包庇違法業者情事，廉政署將協助主管機關建立有效的審核及管理機制，針對露營區進行巡檢及違法裁處，遏止違法露營區存續，以保障民眾露營休閒活動的安全，並確保自然生態環境的永續發展。

(中時)

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