進軍國際慢城 古坑摘下城鎮品牌銀獎

2018年04月18日 17:23 中時 許素惠

古坑鄉雖無大山大水，但轄內風光依舊明媚，堪稱雲林之寶。（許素惠攝）

古坑鄉除了自然生態景觀豐富，人文資源也十分充沛，尤其咖啡文化引領風騷。（許素惠攝）

雲林古坑鄉積極展現在地特色文化力、設計力與行銷力，致力建立全國與國際城鎮品牌，摘下「2018台灣城鎮品牌獎」銀獎，鄉公所上下為之振奮，鄉長黃意玲強調，這是爭取加入義大利國際慢城組織的前哨戰，期勉同仁再接再厲，積極宣揚凝聚鄉民共識。

「這仗打得漂亮，但獎得來不易！」黃意玲自副總統陳建仁手中接過獎座大有所感地吐露心聲，因不僅競爭者眾，資料備審外，評審並歷時3個月的不定期實地訪查，讓參賽城鎮完全無法臨時抱佛腳，但也因此更公平、公正。

古坑鄉公所行政室主任林展翔指出，該城鄉品牌獎競賽由全球品牌管理協會主辦，旨在推動將城鄉市鎮視為產品，依特色塑造成獨有品牌，全國有18鄉鎮市入圍，該鄉脫穎而出得銀獎。

黃意玲將得獎榮耀歸於同仁及所有鄉民，強調獲獎讓更多人認識古坑、愛上古坑，增加古坑的能見度，希望大家繼續努力，促成古坑更穩健地蛻變與進化。

黃意玲表示，「樂活古坑、慢城古坑」是公所團隊的理念，殷盼打造樂活宜居的魅力城鄉，目前已奠下基礎，各社區產業、文化、建築、景觀、人文等皆具特色，逐漸營造出慢城氛圍，非常適合輕旅行、Long Stay、甚至移民定居；而咖啡、柳丁、桐花、竹筍等四大節慶，更形塑出特有的人文風情，吸引遊客絡繹不絕。

黃意玲說，古坑處處美麗舒適，是個非常友善的城鄉，更是遊雲林必訪的鄉鎮，公所大力推廣在地農產品、咖啡產地證明，並結合資訊科技與產業特色，激勵青年返鄉服務，帶動整體發展，接下來希望能躋身國際慢城之列，成為代表台灣的城鎮品牌。

(中時)