中共台海軍演 陸學者：面對台獨和美方破壞一中的反擊

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旺報

中共解放軍18日在大陸福建沿海舉行實彈軍演，大陸涉台學者田飛龍受訪表示，軍演是針對台獨損害九二共識和美國破壞一中政策等一連串損及中國核心利益的正當反擊，台旅法通過後美國單方面背信棄義地損害中美三公報、在一中的實質立場上大步後退，加上行政院長賴清德為首的台獨勢力走上前台，毀棄「維持現狀」承諾；面對如此情勢，大陸須另起爐灶、重新設計、以我為主，為民族復興以及統一尋找另外的方法和措施。

大陸軍演之後，是否意味未來對台武統聲浪會加大？北京航空航天大學法學院高研院副教授田飛龍說，武統聲浪是在民進黨全面執政後逐漸提升，但大陸還是盡最大可能爭取和平統一，但目前中美關係走向全面對抗、台灣內部政黨輪替的概率正大幅度降低，台獨正全方位呈現激進，因此和平統一的機會和氛圍正在喪失，導致建立於九二共識和一中原則的兩岸和平基礎正逐步遭侵蝕，因此當台海情勢符合2005年大陸制定的《反分裂國家法》要件之後，武統就成為不得不考慮的選項。

未來AIT新址落成美方會派出多高層級官員來台是下一觀察指標；田飛龍稱，若美方官員突破過往層級，等於坐實台旅法侵害中國核心利益的具體事實，將會迫使大陸進一步升級維護國家主權的行動。

(旺報)

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