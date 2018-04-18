從身體創造！「文博會」登山趣、飆嘻哈、玩時尚

2018年04月18日 17:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

來華山登山趣！從身體創造屬於你自己的文化！在台灣談到華山，這幾年大家或許第一想到的是位在忠孝東路的「華山1914文創園區」，當然武俠迷也會想到金庸大師的「華山論劍」！然從今（18日）起到週日在華山真有一座山，「2018台灣文博會」熱鬧展開，可以在此仰望高山紀錄片、露營！還能在此欣賞工藝之美、看台灣嘻哈史、從時尚裡品「食」尚！

2018文博會中欣賞手做工藝之美！（提供-格式設計展策；攝影- 汪德範）

●文化＋經濟！「台灣文博會」展現多元創作能量

亞洲最具思考力的展會—「2018台灣文博會」今日在華山1914文創園區、松山文創園區及花博公園爭艷館同步開展。今年文博會以「從身體創造」為主題，著重文化內涵，以設計思考為軸心，以深度策展方式，展現台灣文化內涵並為提升文化經濟的平台。

貴賓參觀H3手造工藝展區體驗茶道。（文化部提供）

2018台灣文博會為文化部年度最重要的活動之一，開幕典禮於今(18)日上午在華山1914文創園區盛大展開，現場邀請「三牲獻藝」-鄭各均、黃凱宇(Fish The)、柯智豪擔任表演嘉賓，展現台灣特色之廟宇文化並透過科技技術融合呈現，於開幕典禮上首次公開演出最新創作「八將」，呼應展覽主題「從身體創造」，透過音樂、科技及影像等方式，引領民眾回到本體的感官，更進一步思考「在文化思考路徑中尋找設計創作的可能」。

「一座高山博物館 Body Knowing」由策展人王耀邦與社會觀察家詹偉雄所策劃，拋開純然科普與地形學的表現形式，是一座帶領民眾探索身體與知性的博物館。（提供-格式設計展策；攝影- 汪德範）

●「高山博物館」見渺小、「嘻哈館」見證台灣音樂史

「文化」是國家的軟實力，「設計力」為文化的一環，也是創意與產業轉型的驅動關鍵，如何引導正確的政策資源，藉由「設計力」，引發各產業領域間橫向的跨域創新，正是文化創意產業政策未來的重要發展方向。

華山1914文創園區真有一座山！「高山博物館」裡還有帳棚！

在率先開放一般民眾登場的「華山文創園區」就能看到許多新亮點！華山真有一座「高山博物館」！寬螢幕播映台灣高山的巍然聳立春夏秋冬不同景致之美，在面對高山時，我們更顯得渺小！博物館中陳列各式登山物品、書籍、名人介紹！旁邊還有帳棚，逛累了還能小憩一番！

華山文創園區有座「嘻哈囝」，詳述台灣嘻哈音樂史！（提供-格式設計展策；攝影- 汪德範）

文化範疇何其寬廣！！在華山還有座「嘻哈囝」，詳述台灣嘻哈音樂史！或許在早期人印象中，嘻哈是屬於年輕人另種次文化，然從現在角度看來，擁有深沈意涵歌詞、節奏與音樂的「嘻哈」或許也是媲美「宋詞」、「唐詩」的新文化！在此也能透過螢幕欣賞台灣音樂史上的「嘻哈」創作人經典歌曲，其中2003年獲得金曲獎最佳作詞人的已故歌手宋岳庭名作《Life's a Struggle》更讓人難忘與不捨。

排列整齊的「白襯衫」看似無瑕，這也是最經典不敗的必備單品，可以很職業，也可以很休閒！然白色能永遠潔白嗎？

這次文博會包含美食、時尚、建築、歷史、設計、音樂、塗鴉等！在華山也有座「時尚的日常」，排列整齊的「白襯衫」看似無瑕，這也是最經典不敗的必備單品，可以很職業，也可以很休閒！然白色能永遠潔白嗎？何時會被染色？當同一款白襯衫搭配裙子、褲子，又能擦出什麼樣的火花？流行能持續多久，在時尚館裡拍照打卡時，或許這也是值得深思的課題！

2018文博會更首次邀請各領域10位專家名人，規劃出10條主題式文化路徑！策展人之一的王耀邦認為，坪頂古圳是台北的「哲學之道」。（台灣創意設計中心提供）

●三大場地X 10旅行文化路徑！文博會要你好看

今年展會計有23國、559個單位參與，會內展出內容涵蓋文化概念、設計品牌及圖像授權3大主軸，這次在華山1914文創園區首次全區策展，期待透過深度策展的方式引領國民反思，以對話方式開啟想像與討論文化的空間。

電影旅「光點華山電影院」。（台灣創意設計中心提供）

此外，2018文博會更首次邀請各領域10位專家名人，規劃出10條主題式文化路徑，再搭配13個縣市政府響應推出的深度體驗路徑，邀請全台民眾共同走透透，體驗台灣最具特色的文化觀光。

文化部期許透過此次的文博會策展，邀請大家透過參與文博會的過程，開啟自身的感官，體驗「從身體創造」的過程，開始以新的角度與觀點過生活，成為更具思考力的現代人；亦期許未來的台灣文博會將會是「亞洲最具思考力的展會」，歡迎大家踴躍參觀！

以「設計•共創大未來」標語，象徵2018為臺灣創新軟實力元年，同時也為2018文博會揭開序幕。（文化部提供）

2018台灣文博會

【華山1914文創園區-文化概念】

4/18-4/22 10:00~20:00開放一般民眾免費入場※ 東2館延展至4/29

【松山文創園區-設計品牌&花博公園爭艷館-圖像授權】

4/18~4/21 10:00~18:00

4/22 10:00~17:00

※ 4/18~4/19 僅開放專業人士參觀，4/20~22開放一般民眾免費入場

(中時電子報)