驚傳集體食物中毒 嘉義高商學生陸續送醫

嘉商學生疑似食物中毒，陸續到嘉基醫院掛急診。（廖素慧翻攝）

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嘉商學生疑似食物中毒，在嘉基醫院急診。（廖素慧翻攝）

嘉義高商學生疑似集體食物中毒，18日下午4時多陸續有多名學生到學校保健室、嘉基醫院就醫急救，校方表示，至少有30餘名學生有嘔吐、拉肚子的情形，已通知供應疑似有問題的午餐廠商暫停供餐，並通報衛生局採檢體化驗調查原因。

下午嘉基醫院陸續接獲至少9名嘉商學生掛急診，學生主訴有頭暈、胸悶、嘔吐、拉肚子等情形，少數幾位學生就醫後已自行離院，大多數學生留觀治療中。

嘉商表示，中午午餐後陸續有學生到保健室求助，主因是嘔吐、拉肚子，學校安排在保健室休息、陪同就醫或通知家長帶到醫院就醫，截至下午4時30分校方送30名學生就醫，另有學生自行求醫或由家長陪同就醫。

校方表示，18日午餐菜單是白飯、炸雞腿、蕃茄炒蛋、肉絲滷豆輪、杏鮑菇油豆腐、白菜、排骨玉米湯共5菜1湯，依規定保存1個餐盒3天供檢驗，同時，通報嘉義市衛生局採午餐食物檢體、嘔吐物檢體以送化驗，調查原因，也通報教育部國教署。

嘉商表示，學校共有5家廠商供餐，由學生票選，並自行選擇哪一家廠商的餐盒，每家廠商每月更新菜單，此次出事的學生都食用同一家廠商的餐盒，此家廠商本月供應22班共約600餘名學生餐盒，校方已通知此廠商暫停供餐，靜候調查結果。

(中時)

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