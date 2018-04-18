宋米秦懷胎4月首露面！李毓芬搶當乾媽、郭雪芙破冰傳訊恭喜

2018年04月18日 17:33 中時 林淑娟

宋米秦宣布懷孕後首次公開露面。（羅永銘攝）

宋米秦宣布懷孕後首次公開露面。（羅永銘攝）

宋米秦宣布懷孕後首次公開露面。（羅永銘攝）

宋米秦懷孕4個月，調皮自誇還可以跳舞。（羅永銘攝）

求子多時的台灣媳婦宋米秦，上月底宣布懷孕喜訊，她透露好友李毓芬第一時間就搶著要當女兒「MiiMii」的乾媽，至於傳出有心結的昔日Dream Girls團員郭雪芙，宋米秦說，郭雪芙在她生日當天傳訊祝她生日快樂也恭喜她懷孕了，讓收到訊息的她蠻開心的。是否代表破冰？宋米秦說：「有冰嗎？跟她之間我不覺得有什麼冰。」

女團Dream Girls不合傳言已久，宋米秦2015年底更公開在臉書貼文指長期遭經紀人排擠，忍了3年才公開「因為雪芙需要她」，一度讓郭成了眾人箭靶。宋米秦解釋，當時自己發洩情緒的對象是經紀人而不是郭，但因為她們兩個是好朋友，所以她也尊重，私下與郭確實也較沒聯絡，「現在我們各自過著各自的人生，就好好把握自己的人生就好了」。

至於李毓芬，宋米秦說，兩人本來就一直都有往來互動，加上又住隔壁，所以李毓芬在得知她懷孕的第一時間就已經主動報名要當乾媽，且已經從網路、百貨公司買了一堆嬰兒的衣服，還陪她去產檢、看胎兒超音波。將來是否可能再三人合體？她覺得還是會有，就看有沒有什麼適合的時間點和機會。

日前郭雪芙又被爆出下台後秒臭臉對經紀人的假面甜心事件，宋米秦說，如果只看畫面確實是會有被誤會的點，但之前郭雪芙自己就說過她沒表情時會被誤認臭臉，「雖然一般人看照片是可能會有那樣誤會，但畢竟我們都不是當事者」。

求子多時的她說，這一胎是自然懷孕，之前很多親友都提供懷孕偏方，媽媽還從韓國寄了藥草給她泡水喝，說是可以讓子宮暖起來，可能各種補身體的方法多管齊下，讓原本體質偏寒的她改變體質、順利懷孕。她懷孕前體重45公斤，現在體重僅46公斤，有廚師執照的老公對她非常貼心，只要想到什麼就會煮給她吃，目前已經過了會噁心孕吐的時期，她孕後沒有特別挑食，情緒也沒有起伏不定，不會亂發脾氣、她還因此對老公笑說：「你很Lucky！」

(中時)