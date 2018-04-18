慎終追遠　江氏宗親358人掃墓

慎終追遠，台中南屯江氏子孫古清明祭祖，今年有358人參與。（黃國峰攝）

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慎終追遠，台中南屯江氏子孫古清明祭祖，從各地回來的江氏子孫，齊聚有183年的祖墳，剝開蛋殼，象徵傳承生生不息。（黃國峰攝）

台中南屯江氏宗親們，發揚慎終追遠的精神，依循古例每年在古清明（農曆3月3日）掃墓祭祖，百年來未曾中斷，18日超過358位江氏子孫們，扶老攜幼穿過大肚山的森林小徑，來到其先祖清代古墓前，祭祀掃墓。

超過358位江家子孫，最小8個月到最老90歲，最遠有從美國、全台各地，18日齊聚為祭祀公業設立人21代江盛颺及其子江仰寬掃墓，大家分工合作壓上「墓紙」接著眾人齊聚祖墳前，一起焚香祭禱，最後剝蛋殼於墳上，除緬懷先祖外，也凝聚家族情感。

公業代表管理人江慶洲表示，江氏先祖目前最遠追溯至明代江東峯，第十九代世祖江在蛟則是來台開墾第一代，於乾隆年間從福建渡海來台於今台中大雅開墾。而每年聯合祭祀公業江東峯、江在蛟、江濟川，是由來台第三代、廿一世祖江盛颺感於祖先豐功偉業，為繼續宗祠之香火仍提議設立。每逢古清明（農曆3月3日）江氏宗親扶老攜幼慎終追遠掃墓祭祖，百年來未曾中斷。

江慶洲指出江家2座清代祖墳，位於台中工業區四期計畫內，分別設立於清道光丙申十六年菊月、清同治柒年桐月，至今183年及151年，現地為原台中市難得僅有的次森林，林象生態豐富，擁有為數眾多的相思林、樟樹、刺竹林、月桃…等，希望未來開發時，能保留江氏祖先清朝古墓，將珍貴的現狀文史資產及綠色資產融入設計，創造人文歷史、自然環境及土地開發雙贏局面。

(中時)

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