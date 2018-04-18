亞運》驚！網球場多處凸起 重鋪才能打！

2018年04月18日 17:44 中時電子報 李弘斌 ／印尼巨港報導 ／印尼巨港報導

印尼亞運網球中心的中央球場，是將既有的舊球場整修翻新，可容納1千名觀眾。（李弘斌攝）

網球一直是我國在亞運的重要金庫，印尼亞運網球比賽將在蘇門答臘省首府巨港市進行，不過重新整修的網球中心中央球場，場內卻有多處凸起的狀況，中華網協副祕書長王凌華表示，球場表層有這樣的缺失，勢必得要重鋪才行。

「這個場地已經是我們台語俗稱的『碰龜』，就是施工承作在面層還未全乾的時候，就把面層鋪下去，鋪下去完工之後，水下去、太陽一曬，就會膨脹起來，」王凌華說：「看起來面積蠻大的，還會愈來愈擴散。像這樣有凸出物，勢必要重鋪，這邊的場地人員也說已經接獲要重鋪的指示。」

體育署競技組長洪志昌（左）、網協副祕書長王凌華研究亞運網球場表面凸起的缺失狀況。（李弘斌攝）

印尼亞運網球中心的中央球場有1千席座位，但翻新修整後表面卻有狀況，倒是外圍增建的新球場，目前狀況都還不錯，共計16面球場。不過外圍球場幾乎沒有遮蔽物，印尼當地高溫、多雨，都是挑戰。

「這裡的天氣大都是陣雨而已，而且場地多，就算受到下雨影響，應該也可以消化得了。」王凌華說。

王凌華14年前曾帶「台灣一姐」謝淑薇到巨港比賽，但當時打的是紅土場地，這次亞運網球中心則是硬地材質。王凌華表示，該場地跟台北網球中心、彩虹公園網球場的材質相似，只是硬度可能不太一樣。

「我們職業網球選手平常在世界各國比賽，適應這個場地絕對沒有問題，當然能提前幾天來更好。」交通方面，由於巨港賽區的選手村離網球中心很近，比起雅加達賽區更令人放心。

亞運巨港賽區共計舉辦12種競賽，我國除籐球之外全都參加，體育署競技組長洪志昌評估，中華代表團在巨港賽區的參賽選手與隊職員，約在130至150人之間，與雅加達賽區分開運作。

(中時電子報)