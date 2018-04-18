「惡房東」張淑晶租來房子擅改成套房 遭判賠223萬

「惡房東」張淑晶與黃姓合夥人，向房東租屋誆稱當辦公室，竟擅自拆牆改建成套房出租挨告，後被判賠223萬元。（中時資料照）

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中時電子報

「惡房東」張淑晶的惡行再添一樁！，她2014年7月與合夥人黃鐸，一同向范姓女子承租新北市中和區一戶3層樓老舊公寓，兩人誆稱要租來當辦公室，事後卻私自將公寓內多處牆面拆除，改成套房、雅房對外出租，范女發現後憤而提告討屋，勝訴後，再打官司請求簽約的黃鐸，支付房屋恢復原狀所需費用，新北地院根據台北市建築師公會等出具鑑定報告，今判須付給范女223萬元。

三立報導，范女指出，黃鐸、張淑晶2014年7月要求承租該中和區連城路的3層樓房屋，租期10年，並說要作為辦公室、倉庫及員工宿舍之用，最後由黃鐸出面簽約，當時她考量該屋老舊，同意前7個月租金打折，且黃男可自行裝修、局部裝潢，但不能「損害建物結構安全」。

三立報導，黃男竟將1樓廚房、1至3樓衛浴設備、以及3樓靠近陽台的外牆拆除，另在陽台女兒牆上築牆，再將房屋改裝成多間套房、雅房對外出租，後遭新北市府認定屬違建，拆除3樓外牆，造成3樓無法遮風蔽雨。

范女因而向新北地院提告，要求黃鐸返還房屋，獲判勝訴確定，再提告請求黃鐸支付房屋恢復原狀費用233萬餘元。

法官審理認為，這間房屋原本就是違建，不是因裝修造成，而黃鐸是簽約人，加上他自己也坦承有裝修，應回復原狀，但黃鐸、張淑晶拒絕讓法院等人進入，鑑定機關只能依據建築圖、格局圖、測量圖，及建築師觀察外觀進行判定，最後鑑定認為回復原狀須花費233萬餘元，由黃鐸負擔。

(中時電子報)

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