極限樂團成軍30年 6／17台北開唱

2018年04月18日 17:51 中時 潘鈺楨

美國80、90年代極具代表性的搖滾天團「Extreme（極限樂團）」，成軍30年終於將在2018首次來台，演唱會將於6月17日於台北大學育樂館登場。

極限樂團成軍於80年代末期，是由四個來自波士頓的小夥子聯手組成的搖滾樂團，從成軍的那一刻起擁有獨特創新的音樂風格和順勢攀升的專輯銷量，為他們在搖滾樂界寫下不同的樂章傳奇。Extreme初期將自己的音樂形容為「funky metal（放客搖滾）」，樂團隨著在90年代中期受到classic rock（經典搖滾）影響後融入post-grunge（後油漬搖滾）及alternative rock（另類搖滾）的雙重曲風後，讓他們的音樂更佳的進化昇華。

極限樂團1990年以《Pornograffitti》專輯在樂壇取得空前的成功，不但拿下Billboard 200（告示牌二百大專輯榜）第十名，更獲得了許多白金唱片認證。其中空心吉他抒情歌曲〈More Than Words〉首次拿下美國Billboard Hot 100（告示牌百大單曲榜），這首歌也是台灣樂迷最廣為熟悉的一首。

樂團成員中靈魂吉他手Nuno Bettencourt是第二次來到台灣，上次隨著Generation Axe與另外四大吉他手來台灣開過吉他演奏會，對台灣樂迷留下了深刻的印象，這次首次跟著樂團成員一起來台灣開唱，勢必會帶給大家一個更精彩演出的搖滾之夜。

Extreme2018台北演唱會將於6月17日於台北大學育樂館登場，票價分為: VIP套組 $5800(限量50位)、$3800、$2800、$1800，演唱會門票將於2018年4月28日（六）中午12:00，於KKTIX網站、全家便利商店Fami Port準時開賣，更多購票相關訊息可以洽詢臉書bon appetit邦艾波醍、或是KKTIX網站。

(中時)