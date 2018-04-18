極限樂團成軍30年 6／17台北開唱

極限樂團將首度來台。（b.a.e ＆ East West Best. Inc.提供）

友善列印
中時

美國80、90年代極具代表性的搖滾天團「Extreme（極限樂團）」，成軍30年終於將在2018首次來台，演唱會將於6月17日於台北大學育樂館登場。

極限樂團成軍於80年代末期，是由四個來自波士頓的小夥子聯手組成的搖滾樂團，從成軍的那一刻起擁有獨特創新的音樂風格和順勢攀升的專輯銷量，為他們在搖滾樂界寫下不同的樂章傳奇。Extreme初期將自己的音樂形容為「funky metal（放客搖滾）」，樂團隨著在90年代中期受到classic rock（經典搖滾）影響後融入post-grunge（後油漬搖滾）及alternative rock（另類搖滾）的雙重曲風後，讓他們的音樂更佳的進化昇華。

極限樂團1990年以《Pornograffitti》專輯在樂壇取得空前的成功，不但拿下Billboard 200（告示牌二百大專輯榜）第十名，更獲得了許多白金唱片認證。其中空心吉他抒情歌曲〈More Than Words〉首次拿下美國Billboard Hot 100（告示牌百大單曲榜），這首歌也是台灣樂迷最廣為熟悉的一首。

樂團成員中靈魂吉他手Nuno Bettencourt是第二次來到台灣，上次隨著Generation Axe與另外四大吉他手來台灣開過吉他演奏會，對台灣樂迷留下了深刻的印象，這次首次跟著樂團成員一起來台灣開唱，勢必會帶給大家一個更精彩演出的搖滾之夜。

Extreme2018台北演唱會將於6月17日於台北大學育樂館登場，票價分為: VIP套組 $5800(限量50位)、$3800、$2800、$1800，演唱會門票將於2018年4月28日（六）中午12:00，於KKTIX網站、全家便利商店Fami Port準時開賣，更多購票相關訊息可以洽詢臉書bon appetit邦艾波醍、或是KKTIX網站。

(中時)

宋米秦懷胎4月首露面！李毓芬搶… 山姆沃辛頓每天7小時 進化成為「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。