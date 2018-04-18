遺囑新研究曝光！馬可波羅有沒有到過中國？

2018年04月18日 17:51 中時電子報 蔡萱

馬可波羅的遺囑。(圖/路透)

14世紀知名威尼斯旅行家、商人兼作家馬可波羅（Marco Polo）口述的《馬可波羅遊記》對當時歐洲人引響深遠。學者對他的遺囑進行的最新研究出爐，不僅為過去有人質疑其實馬可波羅並未抵達中國的質疑，提出更多反證，同時也揭露出馬可波羅過去為人不知的一面。

據《路透》報導，學者與歷史學家針馬可波羅的遺囑進行了3年的研究，這份遺囑是馬可波羅在西元1324年逝世前，請一名牧師到他威尼斯家中公證，以拉丁文將遺囑記錄在一張長約67公分、寬27公分的紙上。

儘管遭多數歷史學家駁斥，但過去有部分歷史學者質疑將東方奇聞異事口述成書的馬可波羅，其實根本沒到過中國，認為他所知有關蒙古帝國的狀況都是他在黑海遇到的波斯商人口中聽來的。

而這次對馬可波羅遺囑研究，也為馬可波羅到過中國提出更多支持的證。將馬可波羅遺囑出版成冊的出版商Scrinium主管札納（Stefano Della Zana）就指出，馬可波羅的僕人彼得是韃靼人，足以證明他曾到過中國。除此之外，馬可波羅的遺物也有來自像是昂貴的麝香等，來自遠東的物件。

除此之外，根據馬可波羅的遺囑，他生前曾捐錢給教會等相關機構，讓其他欠下龐大債務的人不用在為錢煩惱，而且他還釋放了他的僕人彼得（Peter）。

另外，在當時若是沒有兒子的話，社會普遍作法會將遺產留給家族中其他男性成員，但馬可波羅罕見地將幾乎所有遺產都留給了他的妻子和3個女兒。

(中時電子報)