《中時晚間快報》祕密外交又一樁 準美卿赴平壤晤金正恩

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中時電子報
綜合報導

◎祕密外交又一樁 準美卿赴平壤晤金正恩

華盛頓郵報報導爆料指出，準國務卿、原中情局局長蓬佩奧，曾秘密赴平壤與北韓領袖人金正恩會面，為美朝峰會鋪路。這次會面是自美國前國務卿歐布萊特2000年訪問平壤，與北韓已故領袖金正日會面以來，兩國的最高級別接觸。

◎成大醫院周六門診7月起停 台大、長庚等醫院：不跟進

成大醫院傳「7月1日起、周六全面停診」，震驚外界，是國內目前唯一周六完全不看診的醫學中心！台大、北榮及長庚均表示不會跟進，但台大自去年4月起，周六門診已大幅減診，僅維持兒科，長庚體系醫院雖然一度將周六門診停掉，但考慮上班族「周末才有空」，因而恢復婦兒等科別，但整體開診約前少了8成，民眾周六假日要到大醫院看病愈來愈困難了。

◎實價登錄大變革！ 門牌全都露買賣雙方自己報

實價登錄政策上路近6年，未將有重大變革！內政部次長花敬群今端出「實價登錄2.0」的政策，不僅門牌揭露將從30個區間改為「完整揭露」，新法上路後，也將溯及既往，過去的200多萬筆交易也會公布門牌；現行由地政士承擔申報義務，新法實施後，責任將回歸買賣雙方，並在案件交易登記時一起辦理。

◎張震擔任坎城影展評審 第71屆電影節「最有型」

張震今日（18日）獲官宣出任第71屆坎城電影節金棕櫚主競賽單元評審，也是本屆評審團中唯一一位華人評審。作為坎城的常客，張震曾先後有9部影片入圍，其中《最好的時光》、《呼吸》等5部入圍主競賽單元。2015年，張震帶著侯孝賢導演作品《刺客聶隱娘》徵戰坎城，與候導、舒淇10年後坎城聚首引得影迷一陣「回憶殺」，而張震在影片中的刻苦投入自是收穫不俗口碑。而此次時隔三年再次來到坎城，張震從帶著作品參賽的演員，到主競賽單元的評審，他坦言：「心情很不一樣，可以看到更多來自世界不同地方的好電影，很期待這一次的坎城之旅。」

(中時電子報)

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