外埔桐花步道升級 火龍果造型椅超熱門

外埔水流東步道景緻優美，桐花綻放期間，如雪花般的花瓣自枝頭飄落，堆積在步道上，又有「情人幽徑」美稱。（王文吉攝）

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台中市議員吳敏濟（後排左四）爭取升級水流東桐花步道，其中造型可愛的龍果寶寶座椅意外成為打卡熱點。（王文吉攝）
外埔水流東桐花步道景觀設施改善工程完工啟用。（王文吉攝）
外埔水流東步道的桐花已陸續綻放，雪白花瓣自枝頭飄落，有如積雪般感覺。（王文吉攝）
高鐵列車從桐花林外呼嘯而過，吸引許多鐵道迷造訪寧靜鄉村。（王文吉攝）

外埔水流東步道桐花綻放期間景緻優美，又有「情人幽徑」美稱，為配合花博外埔園區及形塑地方特色，市議員吳敏濟爭取升級步道設施，並於18日啟用，其中入口意象火龍果寶寶座椅意外成為打卡熱點。吳敏濟建議市府繼續補植更多的油桐花提高觀光誘因，結合休閒與農產品行銷，讓世外桃園更加廣為人知。

水流東桐花步道景觀設施改善工程18日啟用，積雪般的桐花自枝頭隨風飄落，堆積在步道或隨著流水向東逝去，許多遊客聚集在觀景平台，爭睹高鐵列車從林外呼嘯而過，不只情侶慕名而來，親子甚至用輪椅推著老人的祖孫三代，徜徉林間享受春日的悠閒時光。

台中市觀光局觀光工程科長葉慶龍表示，經市議員吳敏濟極力爭取，市府在過去2年編列750萬元，增設2座桐花主題公廁、農產品景觀燈、火龍果寶寶造型椅及農藝傳坊入口意象等設施，結合觀光休閒與產業行銷，為虎家庄農夫市集和火龍果、葡萄等農產品打響知名度。

外埔火龍果產銷班長范振清說，水流東步道近年設施陸續更新，遊客也多了起來，產銷班免費供應茶水，但苦無公廁讓長輩感到不便，現在步道東西二端都有廁所解決如廁問題。外埔體育志工隊長姚錦雲指出，以前這裡雜草叢生，這2年經議員爭取後，步道煥然一新，新增的景觀燈氣氛很好，下班後前來也非常適合。

吳敏濟指出，桐花、高鐵平台和獨特的水向東流，是外埔水流東桐花步道的主要賣點，希望市府再接再勵，在步道沿途和入口外側山坡補植更多的油桐花，提供更大的觀光誘因，而停車問題也需要克服，建議市府租用周邊閒置農地闢建停車場方便停車。

(中時)

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