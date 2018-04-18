泰籍女無套賣淫得愛滋確診 尋芳客心慌

2018年04月18日 17:59 中時 曹婷婷

尋芳問柳小心染愛滋！台南市警方日前查獲26歲泰國籍女子「艾莉絲」染有愛滋病且在台南活躍從事性交易，初估台南尋芳客就有上百人，台南市衛生局獲報該女愛滋初篩陽性，即展開疫情調查，除了請警方提供查獲地點與可能的性交易名單，也呼籲尋芳客盡快受檢。

外型搶眼的艾莉絲日前在台南一家飯店賣淫，遇上自稱假刑警的王姓男子，利用艾莉絲和男客結束性交易後，闖入房間搶走艾莉絲手機及男客金鍊，男客反抗引爆衝突，警方因而查獲這起性交易事件，並追出艾莉絲染愛滋。

艾莉絲去年10月起拿的觀光簽證來台從事賣淫，陸續來台5次，平均一天接客7、8人，一次性交易價格為2800元，在台南待15天，初估接觸上百名尋芳客，她自稱先後在桃園、台中賣淫，最後一站來到台南。

台南市政府衛生局指出，艾莉絲自去年10月起陸續來台5次，估計接觸者相當可觀，礙於暗娼並無固定營業場所，尋芳客多透過網路交易，追查尋芳客下落並不容易，只能呼籲趕快受檢。

因有媒體指「艾莉絲」就是台東警方查獲的泰國籍暗娼「Patty」，衛生局比對2人出入境紀錄與護照號碼，並非同一人。

衛生局呼籲，自去年10月後曾與泰籍女子進行性交易者，應在愛滋病空窗期3個月後主動接受愛滋篩檢，並建議6個月後再追蹤一次，成大醫院、奇美醫院、衛生福利部台南醫院、37區衛生所及同志健康服務中心皆有提供免費且可匿名的愛滋篩檢服務。

南市衛生局指出，去年配合警方通報採檢暗娼60人，其中7人為外國籍，今年1月至3月配合警方通報採檢暗娼9人，其中2人是外國籍，69名暗娼中，僅艾莉絲染有愛滋。

(中時)