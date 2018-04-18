國產鹿茸產期到　南市農業局推廣在地好茸

2018年04月18日 18:00 中時 莊曜聰

4到6月是國產鹿茸的採收季節，近年來整體鹿隻數量雖降低，但育種及養殖技術進步，鹿茸產量不減反增，國產鹿茸在品質及新鮮度上較進口鹿茸好，值得消費者信賴。（莊曜聰攝）

每年3到6月是國產鹿茸的採收季節，根據統計，全台共有595戶養鹿場，總鹿頭數1萬8851頭，以水鹿及梅花鹿為主，近年隨著飼養環境改變，總數逐漸下滑，但透過育種及飼養技術提升，鹿茸產量反而逆勢成長，台南養鹿重鎮集中在佳里、學甲及七股地區，市府農業局18日召開記者會，推廣國產鹿茸。

目前全台生產的鹿茸產量約有26.3公噸，生鮮鹿茸的年產值估計超過新台幣7億元，最大的產地在南投縣，台南市則有71戶，在養量3687頭，占全台第二，特色是個人養殖數量多，單一鹿場的規模較大。

農業局畜產科科長周志勳表示，南市鹿養殖戶相當重視安全防疫及鹿隻健康檢查，近3年有18家取得國產鹿茸標章認證，去年有15家通過優良鹿場認證，在產量提升上，有8家在農委會鹿茸重量競賽中獲獎，永康輝養鹿場還連續3年冠軍，獲得唯一的鹿茸獎肯定。

近年來由於國人食補觀念改變，加上受到進口鹿茸低價影響，本土鹿茸市場多少受到衝擊，不少業者透過多方嘗試，朝多元化產銷發展，在佳里、七股養殖有500多頭鹿的林昆鋒就與畜試所合作，利用鹿茸萃取物，開發如保養品、保健食品，也結合養雞業者，推出鹿茸雞的冷凍即食包等，開闢新市場。

農業局指出，在地生產的國產鹿茸採收後就急速冷藏，保留完整成分，並透過合法工廠代工生產，品質及新鮮度均優於進口鹿茸，值得民眾信賴，民眾可項具有官方認證鹿場直接選購，或上市府農業局官網查詢。

(中時)