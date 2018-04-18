山姆沃辛頓每天7小時 進化成為「新人種」

2018年04月18日 17:57 中時 潘鈺楨

電影《末世異種》由《阿凡達》山姆沃辛頓主演，睽違九年再次挑戰超進化的非人類角色。不同於外型奇特美麗的藍色納美人，山姆沃辛頓這次接受人體試驗，蛻變為飛天遁地、擁有一身怪力的「超級人類」，一絲不掛地展現精壯翹臀，全裸傲視宇宙外太空！

山姆沃辛頓在《末世異種》中飾演一位退役空軍飛官瑞克詹森，為了人類的生存希望，自願當白老鼠參加「超級人類」的祕密實驗。期間除了接受了一連串的醫學治療，同僚之間還要拼體能，不論在陸地及水中進行極端的體能訓練，考驗生理與心智的最大極限。為戲鍛鍊身材讓觀眾一飽眼福之外，進化成新人種而頂著特殊造型的山姆沃辛頓，每天早上更必須花七個小時做特殊化妝，可以說是為了《末世異種》拍攝全力以赴。

導演李納洛夫則表示，創造新的人種是拍攝《末世異種》最大的挑戰。製作團隊下足苦心，找了許多希臘雕塑與文藝復興時期的藝術，以及地球上各種不同的野生生物和人類演化的各個時期，作為靈感構思的來源。洛夫更提到：「山姆沃辛頓飾演一名在戰爭中生還的空軍老將，我把這個角色視為一個靈魂受傷的個體，這樣的設定可以使男主角在進化的最後階段發揮極致。」《末世異種》末日危機搭配物種超進化，題材緊扣當代熱門議題。

電影講述在不久的將來，糧食短缺、世界自然資源耗盡，空軍飛官瑞克詹森（山姆沃辛頓 飾）因為過去的優異表現，獲選接受馬丁柯林伍教授（湯姆衛金森 飾）「超級人類」祕密軍事實驗，試圖創造一個全新人種，好在人類最後的希望家園—「泰坦星」上生存。在進化的同時，瑞克與妻子艾比（泰勒席林 飾）、兒子盧卡斯（諾亞朱佩 飾）漸漸發現各種不尋常變化，甚至同伴開始接續意外死亡。危急之際，艾比決定私下調查這一連串的怪事背後的驚人內幕。電影5月4日在台上映。

(中時)