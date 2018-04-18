《時來運轉》爆冷斬騎士？溜馬本季大驚奇

溜馬在季後賽首戰打敗騎士。(美聯社)

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中時電子報
張小赫/運彩分析師、
溜馬vs騎士 季後賽第2戰

如果說印第安納溜馬隊會是本季的最大驚奇，從現在看來確實一點也不為過。開季前因為昔日的球隊一哥喬治交易到雷霆隊後，所有各家媒體預測溜馬本季會是準備選秀前段班的球隊。但是令人意外的，歐拉迪波（Victor Oladipo）成為球隊一哥後，不僅是率溜馬以東區第五的席次打進季後賽，更重要的是在季後賽的第一戰，帶領溜馬扮演「奧客」，拿下季後賽第一場勝利。本季有著這樣亮眼成績的溜馬，能夠在季後賽創下甚麼樣的成績，將會是我們值得持續關注的。

連續三季打進總冠軍戰的騎士，本季一路以來完全不像是一隻東區衛冕軍的球隊。從開季的跌跌撞撞，到季中進行大幅度交易時看見了一絲希望，但球季結束時卻以東區第四名的席次收場。雖然我們常說只要詹姆士（LeBron James）啟動季後賽模式，騎士就可以近乎無敵。但第一場的騎士，在詹姆士拿下大三元的成績下還是輸給了溜馬。因此，如果騎士想要再次挺進季後賽，除了詹姆士持續開外掛之外，其他球員必須繳出好成績才會是最重要的關鍵。

本場比賽騎士在主場讓溜馬7.5分，以溜馬季後賽優異的表現，這場比賽看好溜馬過盤是可以期待的表現。

本場推薦：溜馬讓分過盤

(中時電子報)

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