台商端午聯誼改成系列小型座談 海基會：反應不錯

2018年04月18日 20:14 中時 楊家鑫

兩岸關係持續低迷，此前每年固定舉辦的海基會台商端午聯誼也改變型態。海基會發言人管安露今天(18)表示，今年的端午台商聯誼將改成多次的分區小型台商座談，在4月至6月中旬舉行，目前已舉辦數場。絕大部分座談不對外公開，但目前規劃6月將舉辦一次公開的座談。此外，關於台商對改變型態有何看法，她說，台商會長們認為可以面對面溝通，反應都不錯。

海基會18日舉行例行記者會，關於今年的端午台商聯誼，海基會發言人管安露表示，今年改變型態，不再籌辦大型台商餐會，而改分區系列小型座談，從4月開始，已陸續舉辦數場，預計舉辦至6月中旬。每場邀請不同區域的台商協會參加，大概都有20-30位台商出席，包括台商協會的會長、榮譽會長、重要幹部等。「會長們對於這種改變，都覺得是很好的措施，可以面對面溝通。」

她指出，絕大多數小型座談都不公開，但預計在6月份舉辦一場公開的台商座談，目前邀請台商、座談主題都還在規劃中。座談並不會邀請總統，但可能會有業務單位或工總、商總等相關單位的人員出席。其他不公開座談的結論成果彙整後將在適當時機公布。

同時，她表示，端午系列小型座談模式結束後，將會以此評估是否中秋、春節聯誼也改用同樣的作法。但目前中秋、春節聯誼還是以大型活動來籌辦，仍有不確定性。

(中時)