飯店人氣餐點化成端午粽！澎湃「外婆粽」飄窩心故鄉味

「外婆粽」藉扎實內饀與濃郁香氣，讓顧客重溫外婆手作的家鄉味。（台北王朝大酒店提供）

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「富貴粽」透過福圓（龍眼肉）、桂花等食材特色，象徵送禮人的情意深重，與祝福收禮人富貴吉祥。（台北王朝大酒店提供）
台北王朝大酒店在端午節檔期推出「王朝雙重粽」；凡購任一粽子組，還會附上今年設計的簡約時尚酒紅色保冷袋。（台北王朝大酒店提供）

迎接將到來的端午佳節，台北王朝大酒店在端午節檔期推出「王朝雙重粽」，主打有著外婆燒肉口味的「外婆粽」和龍眼桂花口味的「富貴粽」。特別的是，這2款粽子都是首度將飯店內的玉蘭軒暢銷餐點作延伸，「外婆粽」是由該餐廳招牌菜「外婆紅燒肉」改良而成，而 「富貴粽」則是其人氣甜點「桂圓糯米糕」製成的點心粽。

不同於許多飯店玩創新口味，今年台北王朝大酒店將賓客最愛吃的口味化成粽子，也因為粽子方便送禮，能讓饕客能將飯店裡的經典美味分送給不一定會前往飯店用餐的親朋好友。「外婆粽」是一款口感豐富與內餡飽滿的北部粽，除了保有原來的五花肉、魷魚翅、桂皮、老抽等食材，也另外加入鹹蛋黃及鳳眼果添風味，將其包入已泡水8小時的長糯米裡，經40分鐘烹煮，把食材的香氣與精華鎖住，一口咬下就有香氣四溢、內餡扎實的口感。

飯店希望透過「外婆粽」的豐富內餡，讓人回想起當年外婆製作粽子時，那種毫無保留的「澎拜」用料，及想給家人品嘗美味及健康的心意。

「富貴粽」則是一款口感綿密與內餡層次豐富的點心粽，主廚先將龍眼肉放入白蘭地酒浸泡，用圓糯米、長糯米的完美比例打造出Q彈口感，最後再加入桂花等食材，當顧客一打開粽葉，就能聞到桂花與福圓散發的濃郁香味，令人食指大動，口感Q彈、老少咸宜。透過「富貴粽」的福圓（龍眼肉）、桂花等食材特色，象徵送禮人的情意深重，與祝福收禮人富貴吉祥。此外，飯店響應環保，凡購任一粽子組，都會附上今年設計的簡約時尚酒紅色保冷袋。

端午節檔期為5月1日至6月18日，若在王朝大酒店官方臉書粉絲團下方留言，即有機會獲得粽子乙組，而加入王朝LINE@好友消費滿千還可獲得端午商品百元折價券。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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