患自律神經失調！潘瑋柏「身體完了」一度取消巡演

潘瑋柏本周六在北京舉辦演唱會。（華納提供）

友善列印
中時

潘瑋柏近日正在緊鑼密鼓為21日在北京舉辦的「Alpha創使者」演唱會密集彩排，其實他去年曾因肺部感染引發纖維化住進台北榮總，沒想到前陣子身體又出狀況，罹患自律神經失調，過年期間在美國錄音時，他發覺身體半邊發麻，甚至感覺心臟不見，一度有取消巡演的念頭。

他今在IG發文：「2月過年的時候，我去了美國錄音，但在那每天過的生不如死。每天起床半邊身體從頭麻到腳，手指頭發麻，呼吸困難，血壓高，暈眩，而且感覺心臟不見了。我以為是心臟病還是中風。晚上睡覺時都感覺過不了那晚。當時心裡很害怕再也看不到爸媽。唯一的想法就是一定要撐到回台北再說...直到３月初回到台北住進醫院檢查，我還是認為我身體完了。」

他表示很多好朋友幫他打氣及探病，但好轉速度緩慢，「但每次想要放棄巡迴時，我就會想到我的歌迷等了很久也預購了票，我就咬著牙去開會，練舞，做音樂。上海記者會我在台上其實已經快要昏過去，但也一直用意志控制。還好後來一路遇到很多很關心病人的醫生，告訴我說這是自律神經失調的病狀，並給我對的藥物來控制。我現在終於可以恢復正常過每一天」；他特別感謝唐志中每周陪他健身，也謝謝歌迷們的支持，「沒有你們，我可能真的就放棄了」，他表示不確定自己身體是否已全然康復，只希望望演唱會當天的表現能給粉絲一個美好夜晚。

(中時)

女兒揪一起看電視 于美人躲房間… 小鐘「肌」無力 睡好床找回「升…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。