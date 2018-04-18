患自律神經失調！潘瑋柏「身體完了」一度取消巡演

2018年04月18日 18:08 中時 尤嬿妮

潘瑋柏近日正在緊鑼密鼓為21日在北京舉辦的「Alpha創使者」演唱會密集彩排，其實他去年曾因肺部感染引發纖維化住進台北榮總，沒想到前陣子身體又出狀況，罹患自律神經失調，過年期間在美國錄音時，他發覺身體半邊發麻，甚至感覺心臟不見，一度有取消巡演的念頭。

他今在IG發文：「2月過年的時候，我去了美國錄音，但在那每天過的生不如死。每天起床半邊身體從頭麻到腳，手指頭發麻，呼吸困難，血壓高，暈眩，而且感覺心臟不見了。我以為是心臟病還是中風。晚上睡覺時都感覺過不了那晚。當時心裡很害怕再也看不到爸媽。唯一的想法就是一定要撐到回台北再說...直到３月初回到台北住進醫院檢查，我還是認為我身體完了。」

他表示很多好朋友幫他打氣及探病，但好轉速度緩慢，「但每次想要放棄巡迴時，我就會想到我的歌迷等了很久也預購了票，我就咬著牙去開會，練舞，做音樂。上海記者會我在台上其實已經快要昏過去，但也一直用意志控制。還好後來一路遇到很多很關心病人的醫生，告訴我說這是自律神經失調的病狀，並給我對的藥物來控制。我現在終於可以恢復正常過每一天」；他特別感謝唐志中每周陪他健身，也謝謝歌迷們的支持，「沒有你們，我可能真的就放棄了」，他表示不確定自己身體是否已全然康復，只希望望演唱會當天的表現能給粉絲一個美好夜晚。

(中時)