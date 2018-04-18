《侏羅紀世界》小哥哥首嘗男同志角色 導演預言明日之星

尼克羅賓森飾演害怕出櫃的高中生。（福斯提供）

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尼克羅賓森清新脫俗的演出獲讚賞。（福斯提供）

電影《親愛的初戀》融合約翰葛林（John Hughes）筆下般的細膩角色，在社會風氣日漸開放LGBTQ議題的時代，要帶給影迷最純真、最直接，及宛如初戀般的那種悸動。男主角由新秀尼克羅賓森（Nick Robinson）擔綱，在片中飾演一位情竇初開但卻害怕出櫃的高中生，他清新脫俗的演出讓身為該片已出櫃導演格雷格柏蘭帝（Greg Berlanti）高度讚賞並譽為明日之星。

柏蘭帝說：「這對我是個非常重要且有趣的經驗，我曾是個躲在櫃中的同志高中學生，所以這點行得通，對我意義重大。但我多年來也拍過許多高中題材，我一直都很想拍一部含有關鍵時刻和主題、無關性傾向的高中電影，所以當我收到本片劇本時，其中有同志的觀點，並且是關於將真實自己昭告天下，這是每個人都能有共鳴的，我當時真的很興奮。」

故事描述一名還躲在櫃中不敢讓家人和同學知情的同志青少年賽門斯比耶。當他寄給素未謀面男孩的電子信件落入心懷不軌的人手中，他發現自己陷入一個複雜的情況，被班上的笑柄同學勒索。而這對任何一位正經歷極度渴望同儕認同，及校園霸凌活躍的高中社會之青少年來說，出不出櫃就真的是件大事了。電影4月27至29日口碑場，5月4日正式上映。

(中時)

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