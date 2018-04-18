北京電影市場展 臺灣電影多元類型強片登場

2018年04月18日 18:27 中時電子報 吳家詮

台灣首部3D紀錄長片《美力台灣3D》，監製王師提到這些工匠做的事情看似簡單，但不簡單的是，他們把這些簡單的事做了一輩子，這也是最令人佩服的地方。（吳家詮翻攝）

2018年第八屆北京國際電影交易市場展於4月18日至20日在北京國際飯店會議中心熱鬧登場，台灣電影以Taiwan Cinema為品牌再次參展，今年推介會呈現三部精采好片，有集結強大金獎陣容的懸疑片-《引爆點》；療癒系敘事片，也是香港金像獎影后鮑起靜首度擔綱演出的台灣電影-《生生》；以及首部以3D技術拍攝呈現的紀錄片-《美力台灣3D》。

本屆北京國際電影交易市場展，台灣館包括後製、發行等共有44家相關電影業者與會，並攜64部電影向各地區買家與業者推介臺灣電影資訊，陣容堅強。Taiwan Cinema展館設在北京國際會議中心2樓序廳，並於今天(18日)下午2點於北京國際飯店會議中心1層5號多功能廳，舉辦台灣電影推介會。

《引爆點》是台灣難得一見的議題電影，其懸疑題材不僅創新，更集結了最強大的金獎陣容，包括監製張艾嘉、馬天宗、廖慶松，以及知名的編導夫妻檔-導演莊景燊、編劇王莉雯。該片劇情主要描述漁民阿海自抗爭活動中自焚身亡，進而引發官員帶領的抗爭成為媒體焦點，雖然阿海成為全國輿論英雄，污染漁村多年的通聯石化也遭勒令停工處分，但在法醫周建生(吳慷仁飾)解剖阿海屍體後卻發現諸多疑點，展開調查後更發現驚人的真相。該片監製馬天宗提到《引爆點》可說是今年台片唯一「多金聚鼎」的鉅作，除是2013年金馬獎百萬創投首獎，導演莊景燊及多位演員並多次入圍台灣金鐘獎。推介會上馬天宗表示這次特別請到張艾嘉擔任本片監製，他說一開始「和張姊透過微信交換意見，每天一大早六點多就會收到她的反饋意見，然後晚上11點睡前又會再給好幾頁滿滿的筆記，張姊這次真的是被好劇本吸引住，所以真的是全心投入本片的工作」。

「生生」主創人員（右一）導演安邦，演員嚴藝文（左）（吳家詮翻攝）

他接著說：「但相隔兩地溝通實在太過麻煩，於是先後把本片編劇王莉雯送到香港和上海與張姊面對面直接討論，就這樣把劇本定調」。製片阮佩芸則說之前就有注意男主角吳慷仁、女主角姚以緹純熟的演技和戲劇表演，因此這次特別力邀好幾位金獎得主共同參與本片演出，為《引》更添星光。該片預計於2018年8月在台上映。

《生生》劇情主要敘述男孩生生的哥哥去世，在母親決議搬家後，生生從哥哥的手機中意外發現他追蹤一位網路直播的老奶奶莉莉(鮑起靜飾)。而被醫生宣判只剩三個月可活的莉莉奶奶，不顧女兒的反對，拒絕化療，並誇下豪語，要任性地「活過一百天」！因此她透過直播，熱鬧了不少網友的生活。一條網路線，連結了同樣面對死亡的生生和莉莉，友情漸漸深刻。導演安邦表示影片的靈感來自於兒時一段面對同學去世的經歷，以及成長過程中面對越來越多的「死別」而有所感，因此拍攝本片。希望觀眾能在觀看這部電影後為自己的人生找到一個出口。

對於拍攝香港影后鮑起靜的心得，導演說鮑姐是個專業、沒有架子的影后，她每一次動人演出，都讓劇組印象深刻。她在劇中詮釋莉莉奶奶樂觀面對死亡的態度，骨子裡極力掩飾不可避免的害怕，也令人看得心碎心醉。而對於今天一同出席的金鐘影后嚴藝文，導演則稱讚嚴藝文情感豐沛，演出生動自然，往往一場戲能有多種演出，表演技巧純熟。對於劇中媽媽即將到來的死亡，明知不可逃避，卻消極面對，因為心裡害怕失去，所以最好保持距離，可是心裡卻比誰都還放不下。這劇中情節與嚴藝文最近的人生經歷類似，她也面對了屬於她自己家人的生命告別。所以在飾演這個角色的過程中，必須不斷回望，拿自己真實的生命經驗給角色養份。而在跟鮑起靜對戲時，她覺得鮑姐就像是生活在場景中的人，鮑姊放鬆的演技，對後輩演員來說是非常厲害的示範。

台灣首部3D紀錄長片《美力台灣3D》，由導演曲全立匯集金獎團隊小野、鍾興民精心打造，耗時10年，運用最先進的3D技術，帶領團隊上山下海用心拍攝，將10個瀕臨消失的台灣美景，100個將被遺忘的傳統匠師，用鏡頭去紀錄，巧妙地將台灣的自然風貌與匠人代表的文化底蘊結合在一起，帶領觀眾走入前所未見、不一樣的美「力」台灣。

本片監製王師提到這些工匠做的事情看似簡單，但不簡單的是，他們把這些簡單的事做了一輩子，這也是最令人佩服的地方。希望《美》片能夠開啟觀眾的視野，讓大家很自然地置身在最貼近真實的台灣文化當中。推介會現場並呈現導演曲全立和小野為此片催生的努力過程和心路歷程，與會嘉賓看完接紛紛讚嘆鼓掌。王師也提到《美》片在台灣獲得了2017年紀錄片票房冠軍，同時希望《美》片也能有機會呈現給中國大陸的觀眾。

(中時電子報)