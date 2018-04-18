「成龍溼地國際環境藝術節」開跑 探討環境藝術

成龍溼地國際環境藝術節開跑，各國藝術家在溼地展開創作。（張朝欣攝）

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口湖鄉「成龍溼地國際環境藝術節」本月開跑，18日來自各國的6名藝術家展開裝置藝術創作，今年主題為「做伙倒轉來」，探討環境藝術如何與地方緊密集合，進而營造1處在地化與國際化兼具的藝術村。

成龍溼地原是1片農地，32年前因地層下陷及韋恩颱風引發海水倒灌成為溼地。觀樹教育基金會9年前開始舉辦「成龍溼地國際環境藝術計畫」，打造成龍溼地成為1處兼具生態保育、環境藝術與社區營造的基地。

今年「成龍溼地國際環境藝術節」以「做伙倒轉來」為主題，邀請國內外藝術家，以在地素材進行裝置藝術創作，來自印尼、法國、義大利、日本的4名藝術家與2名台灣藝術家，本月11日開始著手創作，訂於5月4日舉辦成果發表會。

觀樹教育基金會主任王昭湄表示，此計畫最大特色是結合社區居民與學校學童，由志工帶著居民協助藝術家進行創作，融入當地民眾的理念與需求，成龍國小學童則負責記錄，在過程中深入了解家鄉的改變。

王昭湄說，基金會不僅希望成龍村未來是個藝術村，更是個永續存在的「環境學習聚落」，即使日後基金會撤離，當地居民也會繼續延續生態環保理念，並善用「貨櫃屋賞鳥牆」、「環保高腳屋」等硬體設施。

另外，今年將舉辦「 環境藝術對社區影響」的環境論壇，邀請2010至今參與過的藝術家及志工們回到成龍村團聚，回顧並探討藝術節對環境的影響。

(中時)

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