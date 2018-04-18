總統出訪規格歷來最差 他驚爆與這國邦交恐生變

2018年04月18日 18:22 中時電子報 王家禕

總統蔡英文出訪非洲友邦史瓦濟蘭，但並無過境點。國民黨擬參選人、前陸委會副主委張顯耀認為，此次出訪不僅是歷任元首中，規格最差的一次，他還認為，台灣與布吉納法索的邦交可能生變！

據《中評社》報導，國民黨擬參選人、前陸委會副主委張顯耀認為，台灣在非洲剩下史瓦濟蘭及布吉納法索兩個邦交國，這次出訪卻未安排布吉納法索。此外，這次出訪規格，還是歷任總統之中，最差的一次。

蔡英文第一次出訪在2016年6月24日至7月2日，共計9天，訪問邦交國巴拿馬與巴拉圭，並順道過境美國邁阿密及洛杉磯。

蔡英文第二次出訪在2017年1月7日至1月15日，共計9天，訪問邦交國宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜與薩爾瓦多，過境美國休士頓、舊金山。

蔡英文第三次出訪在2017年10月28日至11月4日，共計8天，訪問邦交國馬紹爾群島、吐瓦魯，以及索羅門群島，過境美國檀香山及關島。

然而，此次蔡英文出訪，僅訪問邦交國史瓦濟蘭，而且並無其他「過境點」。張顯耀認為有兩點非常不尋常。第一，台灣外交處境艱困，所以歷任總統出訪，往往會在過境點上進行「過境外交」，以此向國際發聲。這次出訪卻沒有過境點，非常奇怪。

張顯耀表示，第二則是台灣在非洲有兩個邦交國，卻只安排史瓦濟蘭，而沒有安排布吉納法索，外交部解釋為「布國元首有重要行程」，這樣簡單而模糊，是否暗示了台灣與布吉納法索的邦交可能生變？外交部應該未雨綢繆，並向民眾說清楚！

(中時電子報)