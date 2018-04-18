「亞洲蹲」傷膝蓋？簡文仁：這3種人千萬別做

2018年04月18日 18:30 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

台灣許多公廁採用蹲式馬桶，雙腿一跨、腳掌、腳跟貼地，自然蹲坐而下，這個再熟悉不過的姿勢對你我來說可能輕而易舉；但你知道嗎？對不少西方人而言，這動作可是難上加難，只能踮起腳尖，腳跟一觸地，常常一屁股跌坐地上，因而還被封上「亞洲蹲」的稱號！

的確，這個動作牽連人體許多部位，要辦到並不簡單；不過專家說，其實和人種沒有太大關聯，倒是和東方人過去體型、從小習慣可能比較有關係，但只要身體常伸展、多訓練肌力，在不對身體造成負擔下，無論亞洲人或西方人都做得來。

物理治療師強調，如果身體無法負荷，不必刻意強迫自己蹲，否則可能對關節造成傷害。(圖片來源：shutterstock）

挑戰難度高 要達成得有三大條件

國泰綜合醫院物理治療師簡文仁說明，要完成這個姿勢有三大條件：

1.髖關節、膝關節、踝關節靈活度好：如果膝蓋、髖關節僵硬、退化，要完成這姿勢就有難度，既蹲不下去，還可能相當疼痛。但如果從小就養成這個習慣，一直保持靈活度，就比較有可能辦到。

2.背、腿肌肉力量夠：蹲下去還要起得來，包括下肢的大腿、小腿及背部力量都要足夠才辦的到。

3.阿基里斯腱靈活、腰圍小：即使是亞洲人，如果長期穿高跟鞋，腳跟的阿基里斯腱緊繃，蹲下來腳跟就容易離地。此外，簡文仁推測，也可能和亞洲人過去普遍偏瘦、腰圍小，要辦到這個姿勢自然不是難事。

雙和醫院復健醫學部技術長林立峯也強調，踝、膝、髖、骨盆與脊椎都要有良好的活動度與穩定度。腳踝要有足夠充分的背屈活動度及阿基里斯跟腱的延展度，同時搭配膝關節屈曲，髖關節屈曲與外轉，及脊椎的延伸及核心肌群穩定性，坦言「亞洲蹲其實挑戰挺高。」

許多亞洲人從小就習慣蹲姿，所以關節靈活度不錯。(圖片來源：shutterstock）

鍛鍊身體？ 專家：很多運動有同樣效果

網路有一說，認為【亞洲蹲】藏有許多意想不到的好處，包括幫助排便順暢、減肥塑身、抗糖尿病、緩解背痛、提升體能、延緩痴呆等。但簡文仁強調：「不需要把單一個動作描述得這麼神。」

的確，藉由蹲下的動作，腹壓變大、括約肌放鬆，自然有助於排便；而且能常做這樣的動作，肚子通常不會太大，腹部脂肪、內臟脂肪也不會太多，間接對血糖、糖尿病、肥胖、代謝症候群有一些幫助。

此外，亞洲蹲也使用到多處肌肉，可視為一種運動，「但減肥也有其他運動可以做，」簡文仁提醒，更重要是注意亞洲蹲對膝蓋造成的負擔，「減肥還沒成功，膝蓋可能已經先受傷。」

簡文仁認為，如果關節比較緊、有退化性關節、勉強做可能造成更大負擔、傷到關節；或者肌力不足，也可能蹲得下去卻站不起來，還得扶著椅背或拉東西借助其他力量才能起身。想藉由「蹲」這個動作訓練提升體能，恐怕只會本末倒置。「身體許可又方便，確實可以做，但還是有其他運動可以達到同樣目的。」

(中時電子報)