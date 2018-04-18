李婉鈺妨礙公務出庭不認罪 還嗆「不戒酒只戒酒醉」

2018年04月18日 18:41 中時 王己由 、 陳君瑋 、 中時電子報 / 呂承哲 、 中時電子報 /

新北市議員李婉鈺到前立委張碩文住處猛按門鈴與鄰居起衝突，並打傷處理警員，依妨害公務與強制罪起訴，台北地院開庭李婉鈺出庭應訊。（陳君瑋攝）

新北市議員李婉鈺，被訴去年11月凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴、與鄰居起衝突，還搶到場處理警員密錄器及打傷警員，被依妨害公務與強制未遂罪起訴，台北地方法院18日首度開庭，李婉鈺否認犯罪，法官表示，本案在審查階段，因李否認犯罪，全案將後送刑庭重新分案審理。

李婉鈺受訪強調，她不是酒後去找張碩文，「我根本沒有喝酒」，也不是找張碩文喝酒未果去拍打大門鬧事，甚至嗆聲：「我從沒說要戒酒，我不會承諾我做不到的事，我只說過我要『戒酒醉』」。李婉鈺表示，當時影響到鄰居安寧她很抱歉，但檢察官起訴內容與事實完全不符，「希望法官未來釐清事實真相，還我一個清白」。她還說當時在場處理警員「吃她豆腐」。

檢方起訴，去年11月29日凌晨1時許，李婉鈺到北市忠孝東路「正義國宅」找親民黨黨團主任張碩文，她被指亂按門鈴，希望有住戶幫她開門，後來跟隨一名女住戶進入，到了2樓按住張家門鈴不放，還撕毀門上春聯，沈姓女鄰長與住戶聞聲制止，雙方起口角。

轄區大安分局新生南路派出所王姓、林姓員獲報到場，李當著警員面掌摑沈女，遭警制止，沈女挨打後下樓，李尾隨在後，王姓員警上前攔阻，李又涉嫌出拳打中王臉部，還要搶警員的密錄器，涉嫌妨害公務與強制未遂罪。

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(中時)