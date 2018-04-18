身價超過1.8億 史特拉底瓦里大提琴「瑪拉(Mara)」首度現身台灣

2018年04月18日 19:25 中時 趙靜瑜

身價超過一億八千萬台幣，義大利製琴名匠史特拉底瓦里製作的傳奇大提琴「瑪拉(Mara)」首度在台灣獻聲。該大提琴原為20世紀大提琴巨擘海因里希．席夫（Heinrich Schiff）擁有，在他過世之前四年，席夫交給他的學生也是琉森音樂院教授波特拉演奏，以持續演奏做為保養的一部分，波特拉這次將帶他的「瑪拉」首度在台灣演出。

波特拉表示，「瑪拉」就像是一個容光煥發的女高音，「而我的老師席夫則說，瑪拉就是一台法拉利。」

「瑪拉」生於1711年，至今四世紀以來多次易手，最傳奇莫過於曾在1963年一次南美洲渡輪事故掉落河中，最後被重新修復，現在仍有一些隱約可辨的水漬，但無損音色。

波特拉說，他不是這把琴的主人，「但我的確為它負了貸款，必須一直演奏以證明我可以保護它，讓它保持最佳狀態。」波特拉說這把琴非常「來勁」，波特拉表示，這把大提琴穿透力強，樂音清晰，而且還有一些低迴的回音，「我很喜歡把琴放在身體上，然後轉向窗邊，光線會照到大提琴琴身一個f孔，裡面有一個註記標籤，記錄著這是史特拉瓦底在1711所製作，這讓人肅然起敬。」

年過四十，波特拉目前已經是歐洲重要的中生代大提琴獨奏家，他也同時任教於琉森音樂院，教學與演奏事業兩方面卓然有成。波特拉17歲時臨危受命上台代替大提琴家馬友友，與大衛辛曼指揮的蘇黎世音樂廳管弦樂團一起演出艾爾加《大提琴協奏曲》，自此聲名大噪。

波特拉個性溫和，但充滿堅持，除了口袋曲目之外，他也從灌錄唱片所選擇的曲目展現他對大提琴曲目的積極探索，包括巴伯、魯托史拉夫斯基、杜替耶、等等冷僻曲目，他都有興趣一探究竟，多次獲得金叉獎、《留聲機雜誌》編輯推薦、《弦樂》的「弦樂之選」，以及BBC雜誌的當月推薦。這次來台舉行獨奏會，波特拉將帶來多貝多芬的《大提琴奏鳴曲》全集，鋼琴伴奏為台灣鋼琴家胡榮。

胡榮正是促成此行的關鍵人物，胡榮表示，波特拉在他就讀的琉森音樂院擔任大提琴教授，「他同時也是該校的室內樂教授。由於我在學校也擔任大提琴的職業鋼琴伴奏，所以也時常在他的課堂上跟他合作。雖然說是去幫忙，但實際上我從他的課堂中學到相當多關於室內樂的內容，而且也因此經常能與他合奏各種室內樂曲目，培養一定的默契，很期待與波特拉在台灣合作。」

波特拉與胡榮「貝多芬大提琴奏鳴曲全集」將於4月28日在屏東演藝廳音樂廳，4月30日在台北國家音樂廳舉行。

(中時)