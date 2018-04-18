多肉植物鐵粉的天堂！DIY打造專屬小盆栽

「中興花卉農場」收集的多肉植物品種高達500多種。(中時電子報提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

生活壓力越大，似乎就越需要小東西療癒身心！近幾年紅起來的多肉植物就是最好的例子！位於桃園的「中興花卉農場」有提供多肉植物組合盆栽的DIY體驗活動，透過個人的創意巧思打造專屬的多肉小盆栽，增添遊程的樂趣！

園區生產總面積共2.5公頃，種有繡球花等高品質花卉。(中時電子報提供)

「中興花卉農場」源於民國60年在桃園市開始從事花卉生產，園主黃雄杰及黃秀英夫婦在復興鄉另闢花卉新天地，最後在三民村落腳，從事高經濟價值的花卉生產。園區生產總面積共2.5公頃，其中，三民園區主要生產聖誕紅、繡球花等高品質花卉，而他們所種植的聖誕紅獲獎無數，連續2年的聖誕紅競賽中榮登三冠王寶座。

吸引眾多遊客前往的多肉植物，「中興花卉農場」目前生產的數量已達十萬餘盆，收集的品種更高達500多種。園主黃秀英表示，眾多罕見的品種吸引許多熱愛多肉植物的遊客慕名而來，而園內除了可以零售之外，最熱門的活動就是多肉植物組合盆栽DIY體驗，現場可以選擇喜愛的多肉植物，以及容器、裝飾小物等，再透過老師的教學，發揮自己的創意與巧思，就能輕鬆地打造出一盆獨特的可愛多肉植物盆栽！

園主黃秀英將此多肉植物命名為「史瑞克的耳朵」。(中時電子報提供)

來到「中興花卉農場」可以看到園主的用心，費盡心力打造了一個充滿美麗花卉的優閒環境，以及為前來的遊客規劃了一個可以增進感情又有趣的體驗活動。下次去桃園，不妨來這裡走走瞧瞧，為自己打造一盆可愛的多肉植物小盆栽！

桃園自在遊官網
桃園自在遊粉絲團

中興花卉農場

地址： 336桃園市桃園區三民村13鄰大窩4-1號

開放時間：8:00-12:00、13:00-17:30 (週二休息)

(中時電子報)

美國保養品牌皺效奇蹟 推超智慧… 近百公斤胖妹經義大減重手術甩30…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。