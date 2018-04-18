近百公斤胖妹經義大減重手術甩30公斤 搖身一變為辣妹

2018年04月18日 19:25 中時 林雅惠

黃小姐(右三)從近百公斤減到60公斤，感謝義大醫療團隊幫她找回自信。(林雅惠攝)

黃小姐拿過去穿的短裙證實曾是胖子，感謝義大醫療團隊幫她找回自信。(林雅惠攝)

41歲黃小姐因為飲食習慣等因素，從小體重逐漸上揚，6年前發現體重快破百，曾節食企圖減肥，但成效不佳，最後尋求專業醫療協助，找上義大醫院減重中心，醫師評估後對她進行縮胃手術，至今黃小姐體重60公斤，不但找回健康，也變得更有自信。

黃小姐說，由於家人飲食多重口味，飯菜多油多鹽，因此家人體重幾乎過胖，她平常熱愛參加鐵人三項賽事，6年前發現膝蓋及腳裸無法承受身體重量而出現疼痛，於是開始節食減重，但效果不彰。

由於體態過胖讓她自卑，因此決定到義大醫院國際減重中心尋求專業幫助，當時她體重98公斤，體脂肪高達42%，經抽血檢查，血糖數值偏高，減重團隊評估後，與她討論治療方式，決定選擇風險較低的胃縮手術。

主治醫師陳建翰表示，縮胃手術是目前可效控制食慾且較少副作用的減重手術，但他也提醒，減重手術只是一個起點，讓術友暫時遠離生命危險的地帶，術後仍需靠病患自己維持體重，避免復胖。

陳建翰說，肥胖除了造成生活上不便外，還伴隨著龐大的精神壓力及併發症，如糖尿病、高血壓、高血脂、睡眠呼吸中止症等，黃小姐減重後，不僅身體更健康，在職場及人際關係上，也變得更有自信。

(中時)