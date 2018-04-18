英倫空戰的波蘭303中隊 戰史將搬大銀幕

波蘭303中隊將搬上大銀幕，預估可以掀起一波熱朝。(圖/YOUTUBE)

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中時電子報

戰史迷注意了，明年又將會有二戰電影，新片「颶風」(Hurricane)以英倫空戰時期，以波蘭飛行員組成303中隊的故事，可以預料是會是一部傑作。

2019年的電影「颶風」預告片。

我們很強(we are themighty)報導，片名說的颶風，指的是颶風戰機，然而戰役真正的重點是英勇的人們，因此片名實在應該保留303中隊的名字。1939年9月1日，德國入侵波蘭，在短短2週內幾乎擊潰了波蘭的主要部隊，到了9月19日，波蘭空軍只能出逃到法國，然而法國在隔年也被擊敗，於是這批波蘭飛行員再逃到英國，組織成16個波蘭中隊，而303中隊就是其中之一。這些部隊顯示了波蘭抵抗到底的決心，即使加入英國皇家空軍編制，在他們的飛行服上臂章上，仍然印著「POLAND（波蘭）」之名，不忘亡國之恨。

303中隊的總戰績為擊敵126架，隊員在戰機上留念。(圖/網路)

303中隊裡的超級王牌，擊敵數17架的維多爾．烏爾班諾維茲。(圖/網路)
擊敵數12架的王牌飛行員強．祖巴赫。(圖/網路)

303中隊又稱華沙中隊，在英倫空戰期間表現的極為出色，總共擊落了126架德國戰機，創造了9名王牌飛行員(擊敵5架以上)。其中最厲害的是維多爾．烏爾班諾維茲(Witold Urbanowicz)，整個二戰期間確認擊落17架敵機。另外擊墜數排名第5的強．祖巴赫(Jan Zumbach)也很著名，他擊落了12架敵機，在戰後還成為一名著名的冒險家，電影將會以他為主角，由伊萬瑞恩(Iwan Rheon)飾演。

(中時電子報)

文章來源：The trailer for the new movie about Polish airmen in the Battle of Britain is amazing

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