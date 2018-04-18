用鏡頭記錄媽媽 高雄16位新住民孩子圓夢

2018年04月18日 19:25 中時 林志成

母親節腳步越來越近，來自高雄杉林與內門區的16位新住民學童不是準備大餐與蛋糕，他們在元大文教基金會的支持下，以鏡頭記錄自己的媽媽，今天推出籌備超過半年的攝影書作為最佳獻禮。

Dream Big元大公益圓夢計畫第二屆圓夢者，今年共有6個單位獲得贊助，他們透過各種出版與音樂創作、藝術手作、科學實作、農地復耕、運動激發…的圓夢計畫，在今天發表成果。

像是《媽媽就是女主角：我用相片說故事》新書出版，就是由高雄杉林區16位平均年齡不到12歲的新住民孩子們，透過8位專業攝影老師引導，用相機記錄自己的媽媽。

另一獲贊助的桃園市復興區介壽國中Wagi樂團，他們唱著自己創作的曲子「山上的孩子」，如同泰雅族語Wagi的意涵，他們用太陽般歌聲溫暖全場百位觀眾！

桃園市立介壽國中校長傅美琴表示，一開始成立Wagi樂團是希望透過音樂學習，幫助學生提升自信及學習專注度，爭取到元大公益圓夢計畫經費後，不僅添購樂器，並邀約從街頭藝人鼓手起家的音樂人陳曼青、以及台灣頂尖鼓手李定楠參與創作與練習，讓泰雅族孩子透過高挑戰性任務強化學習動機、啟發音樂天賦。

傅美琴觀察，孩子們藉此過程對樂團的組成、執行可能性被激發更多想法，像是一起跑校園快閃活動，所得用於幫助其他急難家庭同學，感受到「發揮所長就能幫助他人」的助人經驗，凝聚孩子對樂團向心力，也讓原本沒有自信的孩子們提升自我認同與價值。

陳曼青則說，首次與一群孩子們從頭寫譜練歌，雖然過程中孩子們有時沒信心、有時突然因家裡狀況無法專心學習，有時過於活潑也會失控，但「自己來自阿美族，很了解原住民孩子的天份與潛力！」她對Wagi團員充滿信心，最後一次團練看到孩子們齊心協力，練到破音也不怕，更充滿感動。

(中時)