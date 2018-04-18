苗可麗演兒童劇罵人太大聲 被糾正：怕嚇壞小朋友！

苗可麗首度演出舞台劇，還進錄音室配唱兩首歌。（爾傑提供）

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苗可麗首度演出舞台劇，還進錄音室配唱兩首歌。（爾傑提供）
苗可麗在兒童劇裡演後母，最近正在排練。（爾傑）
苗可麗首度演出舞台劇，還進錄音室配唱兩首歌。（爾傑提供）
苗可麗與趙自強上李明依、蔣同慶的廣播節目宣傳兒童劇。（爾傑）
苗可麗說自己現在清心寡慾。（爾傑）

金鐘視后苗可麗最近參與如果兒童劇團《你不知道的白雪公主》演出，這是入行多年的她舞台劇處女作，她透露在劇中飾演後母，剛開始駡人音量太大，後來被劇團糾正，提醒她說小聲一點，「他們怕嚇壞小朋友」。由於後母的戴的帽子很重不好戴，而且演出過程中還要快速換裝，這讓從沒舞台劇經驗的她覺得壓力大，手忙腳亂超緊張。

這個後母角色之前是由郎祖筠演出，她曾主動表示想看一下觀摩學習，但團長趙自強反而不希望她看，要她演出自己的感覺，她後來也為角色多加了一點自己的元素，例如閩南語、講話快一點，結果前一天和飾演小矮人的小朋友排戲時，小朋友竟然對她說：「妳可以講話不要那麼快嗎？」她說，屆時演出時，也要跟台下小朋友互動，就可能面臨像這樣隨時需要臨機應變的時候。

身為單親媽媽的她説，現在清心寡慾、對感情不強求，平常有空就回台中陪家人，特別是陪伴年邁的爸媽，每回去一趟就會發現一些他們年紀大了的跡象。已經讀高一的女兒說暑假想去日本念語言學校，她雖然擔心女兒安危，幸好女兒是和同學一起去且是住校，所以她還是會支持。

(中時)

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