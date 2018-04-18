史笛兒氏症上身！高燒不斷起疹險要命

王女士（左）罹患成人型史笛兒氏症（AOSD），每日高燒、紅疹，最後因關節炎病變，連走路都困難。（張妍溱攝）

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58歲王女士近2個月來每天持續高燒不斷、皮膚長紅疹找不出原因，最後因關節炎劇痛差點無法行走，至醫院抽血檢查發現全身發炎指數攀升、鐵蛋白指數過高等問題，診斷證實罹患少見的「成人型史笛兒氏症」，醫師表示，成人好發年齡20至40歲族群，16歲以下兒童病例不多，為風濕性疾病的一種但成因不明。

王女士指出，剛開始以為是感冒有發燒、喉嚨痛等，且在發燒時出現冷汗畏寒等現象，皮膚上的疹子一大片奇癢無比，服用退燒藥讓體溫降下但隔了2個小時又發高燒，症狀反反覆覆，讓她整天昏昏欲睡。

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫中心陳得源副院長表示，成人型史笛兒氏症（Adult onset Stills diseas，AOSD）為全身性發炎疾病，患者常有高燒、紅疹、關節炎及器官病變等症狀。根據醫學研究，有很多不明原因像是人類微小病毒、腸病毒等都有可能引發。

陳得源指出，10年來診療87名成人型史笛兒氏症患者，約9成病人每天平均發燒2至4次且體溫可高達攝氏41度、發炎指數超過10以上、鐵蛋白指數達1000以上，排除腫瘤等原因皆列為考量。目前治療大多以非類固醇性抗發炎劑及少量的類固醇，甚至使用細胞激素拮抗劑，16歲以下兒童健保有給付。

(中時)

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