台中弘道老人福利基金會「125度C照顧角落」貼近護長輩

弘道老人福利基金會「不老夢想125號」日前通過2018年度社區整體照顧體系A級單位，命名為「125度C照顧角落」18日正式開幕，市府與地方人士歡喜揭牌。（張妍溱翻攝）

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台中市弘道老人福利基金會「不老夢想125號」日前通過2018年度社區整體照顧體系A級單位，命名為「125度C照顧角落」18日正式開幕，市府與地方人士歡喜揭牌，未來民眾若有照顧需求，可前往詢問由專業人員協助安排，提供單一窗口的長期照顧整合服務。

「看的到、找的到、用的到」弘道老人福利基金會執行長李若綺指出，隨著政府長照2．0政策實行，政府推動社區整體照顧服務體系（ABC）計畫透過一案到底陪伴服務申請、一站式整合服務、居家與社區長照人力的中繼加油站、長者休憩站、家庭照顧者喘息站、且具空間美學等長照資源的服務空間。

66歲林伯伯指出，他與太太居住舊式無電梯的公寓5樓，因中風無法自行沐浴、行走、外出就醫，簡單的練習站立都有傾倒的可能，妻子身體不佳無法幫忙照料，透過「125度C照顧角落」長照專業人員社區服務，讓老年生活更安穩；日前林伯伯生日，照顧團隊準備紅麴肉燥碗粿為他慶生。

命名「125度C照顧角落」的場館設置於台中市市長舊公館所在的門牌號碼，C有Care（照顧）及Corner（角落）雙重意涵，來自125℃轉角的照顧，用意貼近一般社會大眾，以「人」為中心，成為提供民眾即時、便利的照顧整合服務的溫暖角落。

(中時)

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