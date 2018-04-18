東港第一鮪傳捷報！船長加速回港驗證

2018年04月18日 19:25 中時 潘建志

東港第一鮪傳出捷報！東港籍漁船「魚來滿6號」18日上午6時許向東港電台通報，捕獲1尾黑鮪魚，目測重約180公斤，將快馬加鞭趕回東港，預計19日中午入港，若通過漁會「驗明正身」，將成為今年第一鮪，正式揭開今年黑鮪魚季序幕。

魚來滿6號是在18日早上於東經124度18分、北緯20度3分，台灣東南方400多公里處海域捕獲一尾黑鮪魚。由於過去曾發生過2、3艘漁船爭取第一鮪的情形，船長林家瑞完成通報後，馬上加足馬力往東港方向急駛，

為了確保公平性，縣府和東港漁會訂定一套遊戲規則，必須所有條件都符合才能稱為第一鮪，其中一項就是最先抵達東港漁港；另外包括在台灣沿近海捕獲的北方黑鮪、重量達180公斤以上、起鉤時仍為活魚、漁船限設籍屏東縣或高雄市、捕獲時應立即通報漁業電台等。

魚來滿6號預計19日中午抵港，漁會將在下午3點驗魚，若通過後就能順利掛上第一鮪的桂冠。據了解船長林家瑞去年剛購買這艘中古漁船，過去是和哥哥林承鋐一起出海，這次第一次當船長，沒想到就有機會拿下一鮪的榮耀。

第一鮪爭奪戰不僅是船長們的面子之爭，更攸關到裡子，一般黑鮪魚拍賣每公斤多只有幾百元，若是第一鮪，每公斤能拍賣到幾千元，大一點的1尾賣出上百萬元不成問題，可謂名利雙收。

第一鮪確定後，漁會將與屏東縣政府儘快安排拍賣會，屏東黑鮪魚文化觀光季也將於5月5日開幕，除了舉辦晚會外，還安排東港琉球美食大賞、東港社區小旅行、文創市集、廟埕電影院等活動。

(中時)