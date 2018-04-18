劉香慈老公見兒秒變臉 Janet把Egan當啞鈴

劉香慈成為Janet和大霈師妹。（粘耿豪攝）

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時報周刊
林彥君
劉香慈、Janet和詹仁雄一起比拼組裝潛水裝備。（粘耿豪攝）
Janet產後沒刻意健身，抱小孩可以練手臂。（粘耿豪攝）
劉香慈表示老公很支持她拍戲，大喊嫁對人。（粘耿豪攝）

劉香慈18日出席《水下三十米潛水平台》啟用記者會，劉香慈常在臉書分享親子互動，她也忍不住大讚老公，她覺得老公平時很嚴肅，也較沒耐心，但是看到兒子馬上變臉「看到一個大男人裝可愛，果然親生骨肉就是不一樣，目前為止嫁對人了，我的路還很長。」

她透露，老公會鼓勵她繼續拍戲，常勸她「不要一輩子為對方犧牲，為家庭付出一輩子 ，晚年會遺憾。」目前她正在拍《女兵日記》，他也賣起關子，對角色細節都不透露。

Janet熱愛戶外活動，也持有潛水證照，等兒子大一點，想一家三口一起潛水，如果老公跟兒子被鯊魚追會先救誰？她回「當然是救兒子，這麼可愛，又嫩又肥，看起來很好吃，鯊魚會先吃兒子，再吃我，最後才是老公。」

Janet現在有五十肩，老公近期比較常帶兒子，她目前沒有刻意健身減肥，現在都親餵母乳，覺得餵母乳會消耗熱量，她開玩笑說：「把小孩當啞鈴，兒子現在9公斤，已經很重了。」她未來想開一個節目，內容是夫妻跟兒子一起出去玩「以前外景都是我一個人，如果有小孩會有不同火花。」

記者會上，劉香慈、Janet和詹仁雄一起亮出潛水證照，記者會安排三人現場組裝潛水裝備，由李霈瑜（大霈）當裁判，三個人對組裝裝備記憶模糊，讓大霈開玩笑說「還需要計時嗎？」結果有一個氧氣瓶漏氣發出聲響，讓劉香慈嚇得花容失色，尖叫逃開。

(時報周刊)

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